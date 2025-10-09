Трус в Бъкингам! Уилям реши за Меган

Ново напрежение разтърси британското кралско семейство. Според изданието RadarOnline между принц Уилям и принц Хари е възникнало поредно разногласие малко преди отбелязването на 30-годишнината от смъртта на майка им Даяна. Поводът този път е решението на Уилям да изключи всякакво участие на Меган Маркъл в официалните планове за почитане на покойната принцеса.

В момента принц Хари подготвя проект, посветен на хуманитарното наследство на Даяна, който ще бъде представен през 2027 г., точно три десетилетия след трагичната й смърт. По информация на вътрешни източници, надеждите на Хари за съвместна инициатива с брат си обаче са се провалили, тъй като Уилям бил "категорично против" Меган да бъде включена в каквато и да е официална форма на почит.

"Хари иска да отбележи годишнината по значим начин, не просто като семеен момент, а като обществено признание на работата на майка им. Той се надяваше Уилям да се присъедини, но напрежението около Меган прави това почти невъзможно. Уилям е заявил ясно, че нищо официално, свързано с Даяна, не може да включва Меган", коментира източник, близък до семейството, пише "Дир".

Очаква се събитието да бъде особено важно и за двамата братя. Годишнината ще съвпадне и с провеждането на игрите "Инвиктус" във Великобритания, инициатива, която стои в основата на благотворителната дейност на Хари. Според хора от обкръжението му херцогът на Съсекс вижда този момент като възможност да поправи отношенията със семейството си и да "се завърне у дома без драма".

"Хари вярва, че майка му би искала двамата да се помирят, и е готов да направи крачка в тази посока", твърди друг източник.

Разривът между братята датира от 2020 г., когато Хари и Меган решиха да се оттеглят от кралските си задължения и да се преместят в Калифорния. Оттогава отношенията им се влошиха още повече, особено след излизането на документалния им филм по Нетфликс през 2022 г., в който двойката обвини дворцовите служители в изтичане на информация и манипулиране на медийното отразяване. Смята се, че Уилям, който рядко коментира публично тези въпроси, е бил дълбоко засегнат.

"Той е изключително горд с наследството на майка си и не иска Меган да бъде свързвана с официалните почести към нея", посочва източник, близък до двореца. Подобно мнение споделя и съпругата му Катрин, която подкрепя позицията на съпруга си. "Кейт винаги се е надявала, че братята ще намерят път един към друг. Но що се отнася до Меган... раните все още не са зараснали. Тя би участвала само ако кралските й задължения го изискват", твърди източник.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com