Решено ли е. Тази звезда ще играе Лили Иванова

Актрисата Мария Бакалова е водещият кандидат за ролята на Лили Иванова в предстоящия биографичен филм за примата на българската музика.

Проектът, със заглавие "Лили – Любовта е живот", ще разкаже живота и кариерата на една от най‑емблематичните фигури на родната естрада. Снимките се очаква да започнат скоро под режисурата на Яна Титова и с оператор Мартин Балкански.

За ролята на младата Лили се търси актриса между 20 и 30 години с визуална прилика с певицата. От продукцията уточняват: "Визуалната прилика е задължителна, а певческият талант е плюс, но не е задължителен."

Мария Бакалова, която вече има утвърдени роли на международната сцена, се е върнала в България специално за кастинга, което подсказва сериозността на намеренията към нея.

Филмът ще проследи ранните години на Лили Иванова и пътя ѝ до върха на музикалната сцена, като образът ѝ ще бъде централна част от сюжета.

