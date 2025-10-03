Бомба за Кейт и Уилям! Станаха жертва на...

Принцеса Кейт и принц Уилям са били обект на разследване от частни детективи, работещи за британския таблоид Daily Mail, съобщиха адвокатите на принц Хари пред съда, съобщи Newsweek.

Адвокатите на Хари заявиха, че „подробности за 21-ия рожден ден на принц Уилям“ през юни 2003 г. са били получени незаконно в съдебно досие, видяно от Newsweek. А мобилният телефонен номер и адресът на Кейт са били получени от друг, вече известен частен детектив.

Хари съди издателя на таблоида, Associated Newspapers, по обвинения, включващи хакване на телефони и подслушване на разговори на живо. Уилям и Кейт бяха споменати в делото на основание, че по това време са били „сътрудници“ на Хари, което предполага, че може би е била изложена неговата лична информация.

Издателят на „Daily Mail“, Associated Newspapers, нарече твърденията на Хари „абсурдни и безпочвени“ в изявление пред Newsweek през май.

Всичко това датира от ключов момент за връзката на Уилям и Кейт, преди да станат официални, когато медийната лудост се натрупваше около слуховете за романса им.

Екипът на Хари посочва фактура, изпратена до Mail от частния детектив Кристин Харт „за 350 паунда и с дата 25 август 2003 г.“ със заглавие „История извън Африка, кралско парти, партита“, което изглежда препраща към статия в Mail .

„Това е статия с обширни подробности за 21-ия рожден ден на принц Уилям, който ще се проведе на следващия ден, 21 юни 2003 г. Темата е „Извън Африка“ и са предоставени много подробности за предстоящото събитие. Може да се заключи, предвид начина на действие на г-жа Харт, че информацията за статията е получена чрез блогване“, се казва в съдебно заявление, пише "Вести".

Терминът „blagging“ в контекста на британската таблоидна преса обикновено се отнася до практиката журналисти да получават информация, на която не са имали право, често като се преструват на някой друг, въпреки че в подадената документация няма допълнителни подробности за това конкретно твърдение.

На друго място, адвокатите на Хари заявиха, че Кейт е била в полезрението на Стив Уитамор, известен частен детектив, осъден за нарушаване на законите за информацията през 2005 г.

„Уитамор е насочена към Катрин Мидълтън“, се казва в документите.

Изглежда, че те предполагат, че Уитамор е използвал мобилния телефонен номер на Кейт, за да получи адреса ѝ, практика, известна като „конвертиране на мобилен телефон“.

В подаденото заявление се казва, че вестник „Mail“ е „възложил на г-н Уитамор да предостави: (1) Преработка на мобилен телефон, свързана със сътрудничката на Хари, Катрин Мидълтън, сега принцеса на Уелс“.

(2) Две претърсвания за информация относно обитаемостта, свързани с адреса на семейството на г-жа Мидълтън, и (3) Десет телефонни номера от списък „Семейство и приятели“, в които г-н Уитамор е посочил мобилния телефонен номер на г-жа Мидълтън.“

В документите на екипа на Хари не се посочва дата, въпреки че изглежда, че тя произлиза от доказателства, иззети по време на разследване на Уитамор от ICO, което е извършило обиск в офиса му през 2003 г., както The Guardian вече е съобщавал, преди осъждането му две години по-късно.

През май Associated заяви: „В документи, представени на Висшия съд, издателят на Daily Mail и The Mail on Sunday отрече под клетва, че журналистите му са поръчали или са получили информация, получена от хакерство на телефони, подслушване на телефони, подслушване, хакерство на компютри или имейли или кражба с взлом по поръчка.“

„Издателят поддържа предишните си твърдения, че твърденията са абсурдни и безпочвени“, добавиха от него.

Медийният натиск и разрастващата се романтика на принц Уилям и Кейт

Принцът и принцесата на Уелс видяха разцвета на романса си в университета „Сейнт Андрюс“ в Шотландия, където започнаха да учат през 2001 г., но едва десетилетие по-късно, през април 2011 г., се ожениха.

Медиите едва през 2003 г. започнаха да разказват за Кейт като евентуална приятелка на бъдещия крал, но по време на 21-ия рожден ден на Уилям през юни същата година, баща ѝ Майкъл Мидълтън официално отрече, че са били връзка.

Цитирано в книгата на Робърт Джобсън „Катрин, биография“ , той казва, че Мей е заявила: „Говорих с нея само преди няколко дни и мога категорично да потвърдя, че те не са нищо повече от добри приятели. Те са заедно през цялото време, защото са най-добрите приятели и да, операторите ще ги снимат заедно. Но няма нищо повече от това.“

Всъщност, Уилям каза в интервю през юни 2003 г.: „Нямам постоянна приятелка. Ако си харесам някое момиче и тя наистина ми харесва, а тя също ми харесва, което е рядкост, я каня да излезем. Но в същото време не искам да ги поставям в неудобна ситуация, защото много хора не разбират съвсем какво е да ме познаваш“.

Джобсън обаче казва, че Уилям всъщност е присъствал на рождения ден на Кейт предния януари: „Постоянното внимание от страна на медиите продължи, като спекулациите продължиха да се въртят.“

Когато Катрин отпразнува двадесет и първия си рожден ден, родителите ѝ организираха пищно парти с шампанско в просторния си семеен дом, последвано от тематична вечеря в шатра, напомняща за 20-те години на миналия век.

„Със спонтанен жест Уилям се промъкна в шатрата без предупреждение, а привързаността им един към друг беше безпогрешна за всички присъстващи, което допълнително потвърди истинската природа на връзката им.“

The Mail on Sunday отрича твърденията на Хари. Ако твърденията му бяха направени публично по онова време, те щяха да бъдат много по-провокативни, отколкото са днес.

