Международни сили влизат в Украйна. Решението

САЩ ще наблюдават спазването на бъдещо примирие в Украйна, а международни сили ще осигуряват сигурността по суша, въздух и вода. Това стана ясно след вчерашната среща в Париж на лидерите от т.нар. „Коалиция на желаещите“.

На 15-ата среща от създаването на коалицията през февруари миналата година беше потвърдено, че механизмът за наблюдение на примирието ще бъде контролиран от САЩ, а коалицията ще продължи дългосрочната си военна помощ за Украйна. Великобритания, Франция и Украйна подписаха декларация за намеренията си да разположат международни мироопазващи сили на терен, но само след като бъде постигнато примирие. Същевременно се ангажираха с юридически обвързващи клаузи за подкрепа на Украйна в случай, че Русия наруши примирието.

В хода на срещата беше обявено и създаването на координационен център, който ще работи едновременно със силите от държавите на „Коалиция на желаещите“, със САЩ и с Украйна.

След срещата специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф заяви, че основната част от гаранциите за сигурност за Украйна вече са финализирани и че страната ще има увереност, че бъдещото примирие ще бъде окончателно. Зетят на Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, добави, че макар срещата да е важна стъпка, мир все още не е гарантиран, но процесът продължава по пътя към стабилност.

