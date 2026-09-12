Петрова удари по критиците: Създават фалшива криза за Киев!
Външният министър отрече България да е поемала ангажимент към „Коалицията на желаещите“ и защити курса на кабинета
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Външният министър отрече България да е поемала ангажимент към „Коалицията на желаещите“ и защити курса на кабинета
Външният министър заяви, че документът няма правно обвързваща сила и страната ни не влиза в „Коалицията на желаещите“
България даде своя принос във формирането на европейската външна политика, каза премиерът
В срещата на „Коалицията на желаещите“ ще участва и украинският президент Володимир Зеленски
Ще бъдат почетени жертвите в Ница
Участва във видеоконферентна среща на лидерите от „Коалицията на желаещите“
САЩ следи бъдещото примирие
Премиерът участва в заседанието на Коалицията на желаещите
Двойна халюцинация беляза геополитическия фронт
Киър Стармър настоява за повече оръжия с голям обсег и за използване на замразените руски активи
България непрекъснато подкрепя Украйна от началото на войната, обяви Желязков
Турският външен министър Хакан Фидан с послание към "коалицията на желаещите"
В противен случай Москва ще бъде изправена пред нови масирани санкции от страна на Запада
София. Движението „България без цензура" на Николай Бареков представи условията си за участие на други формации и граждани в инициативата Съюз „ Чисти...