Путин и Зеленски влязоха във Влакчето на ужасите

Една от най-интересните партии в шаха за всички времена е т.нар. „Влакче на ужасите“ (rollercoaster), защото минава през непрекъсната смяна на предимството на играчите.

Шедьовър в това отношение беше срещата между Гари Каспаров и Веселин Топалов преди четвърт век, когато най-младият шампион направи супер изненадващ ход с топа и оттам „подпали“ дъската. Всеки път, когато изглеждаше, че е на косъм от победата, Веско обръщаше мача, а двамата царе бяха непрекъснато преследвани по дъската, докато една прибързана грешка донесе късна победа на Каспаров.

Политическият шахмат за Украйна

който се разигра през 2025 година, удивително напомни тази партия. От едната страна атакуваха Зеленски и Европа, а от другата – САЩ и Русия.

Макар Тръмп и Путин да са почитатели на голфа и джудото, а страстен шахматист в миналото да е бил само Зеленски, геополитическата игра за мира в Украйна засега е доста далеч от негова победа. А любопитна подробност, е че един от коментаторите й е именно Гари Каспаров, който по онова време спечели шахматния Уимбълдън (останал в историята като Kasparov's Immortal) с руския флаг, а днес е един от най-горещите фенове на Зеленски.

Шеметното начало на срещата започна в Овалния кабинет, когато

Тръмп даде първия шах на Зеленски

изгонвайки го от Белия дом. Последва яростна немска защита във Ватикана, която върна шансовете на украинския лидер.

Изненадващият червен килим в Анкъридж, по който Путин вървеше към Тръмп, се оказа люлка на предимството за двамата в драматичната геополитическа битка.

После пък неочаквана британска защита изтика на преден план „коалицията на желаещите“ и върна играта в европейския център на полето.

Снимката на Путин, който в компанията на Си Цзинпин и Ким Чен Ун мечтаеше за безсмъртие, сериозно наклони везните в противниковата посока. Тръмп обаче доказа, че не случайно го наричат шахматист на 4D chess.

Изкара незабелязано пешки до края на дъската и ги замени с два тежки топа – специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят Джаред Кушнер.

Путин пък дори жертва царицата

за да вкара в центъра на играта царски офицер. Само за 2 месеца Кирил Дмитриев стана по-известен от Сергей Лавров, а по Коледа вече се заговори, че е ще новият премиер на Русия.

Дългоочакваният мирен план на Тръмп създаде небивала суматоха в центъра на шахматното поле. Зеленски и европейците отговориха с контраудар, в който изказаха от игра 8 документа и получиха временно преимущество.

Тръмп отговори чутовно - с два хода извади от строя половината фигури на Зеленски и той попадна в корупционен цунгцванг,

Но точно когато Тръмп даде поредния шах на Зеленски, вместо мат, светът преживя нов обрат. Украинският лидер не само не премести царя си на безопасно поле, той реши да отстрани фигурата, която атакува неговия цар - пусна 91 дрона над резиденцията на Путин.

Съспенсът стана толкова сложен, че голяма част от зрителите на този двубой се изтощиха от непрекъснатите обрати.

Ендшпилът се отдалечи

а играчите отново пуснаха пешките напред в очакване на нови ходове.

В шахмата има един популярен психологически термин - двойна халюцинация. Той се случва, когато и двамата противници изчисляват вариант, в който вярват, че са победители, но грешат, понякога целенасочено, точно на финалните позиции.

Нима Русия и САЩ са разчитали, че Зеленски ще вземе политическото решение да изтегли украинците от Донбас, каквато и малка територия да владеят. Или да се съгласи да хариже Запорожката АЕЦ?

Нима Зеленски и Европа са вярвали, че Кремъл ще приеме някога 20-точковия им план – с липсата на гаранции за Русия, с неопределените ангажименти за НАТО и с почти милионната армия на Украйна?

Нима някой вярва, че в името на киевския референдум, 60 дни ще има примирие на кървавия фронт?

В шаха, при недостиг на време,

играчите много често изпадат в еуфория или паника

мислейки че са нанесли решителен удар, а после осъзнават грешката си. За съжаление, това почти винаги се случва след края на партията.

Истината е, че цайтнотът на шахматната дъска често води до реми, но в геополитиката битките завършват само с победители и победени. Уин – уин ситуация в кръвожадната война, където вече има милиони трупове, е утопия.

Затова и уверенията за нови работни групи, които с всекидневни телефонни разговори ще решат проблема за малките 5 процента, които спъват голямата сделка, са нищо друго освен таймаут между новогодишните празници на запад и Коледата в Русия.

Проблемът в

голямата геополитическа партия за Украйна

е, че когато единият играч изпадне в ситуация на халюцинация, обикновено се задейства ефекта на доминото - грешката „заразява“ другия и той отговаря със също толкова голяма грешка.

Както вече загатна Кремъл, отговорът на атаката срещу резиденцията ще бъде четворно по-голям. Каквото и да означава това, звучи плашещо. А като резултат – войната може да продължи с години, но може и да приключи с бърз и неочакван финал, който да не се хареса на никого.

Историята нееднократно е доказала, че колкото по-близо е дипломатическият край на войната, толкова по-опасни стават провокациите. Един от емблематичните примери е точно Втората световна война.

Тръмп остава единственият, който би могъл да го предотврати. Как? В годината на змията, американският лидер заложи на преговори, интуиция и стратегически ходове. По всичко обаче личи, че годината на огнения кон

ще го принуди да излезе в галоп от шахматната партия

Да загърби стратегическото планиране и да започне друга игра, в която е най-добър – покерът. Навлизаме в годината на най-бързата и най-непрогнозируема планета – Меркурий. В нея ще печелят хората, които използват силни думи и правят смели ходове. Нещо, което Тръмп владее до съвършенство. Както и изкуството на блъфа. Така че предстоящата развръзка може да се окаже и бърза, и неочаквана.

