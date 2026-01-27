Тръмп даде ултиматум! Краен срок на преговорите за Украйна

Доналд Тръмп се ядоса. Американският президент даде краен срок на мирните преговори за Украйна. Ако до 15 май страните не постигнат споразумение, САЩ могат да се оттеглят изцяло от преговорния процес. Това заяви депутатът от Върховната рада на Украйна Олексий Гончаренко, цитиран от медиите в страната.

Източници ми казаха, че САЩ са определили краен срок 15 май, написа депутатът в своя Телеграм канал. Според него основната причина за този ултиматум са предстоящите избори в САЩ през ноември 2026 година.

Ако подходим към тези избори с нерешен конфликт, републиканците има голяма вероятност да се превърнат в мишена за демократите, посочва Гончаренко. Медиите припомнят, че новата среща между делегациите на САЩ, Украйна и Русия е насрочена за 1 февруари в Абу Даби.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com