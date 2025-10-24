Великобритания поема водеща роля в подкрепата за Киев

В Лондон днес се събира международната „Коалиция на желаещите“ – групата от държави, която поддържа военната и икономическата помощ за Украйна. Срещата, домакинствана от британския премиер Киър Стармър, се очаква да даде нов тласък на доставките на оръжия с голям обсег, докато Киев се подготвя за тежка зима и продължителен конфликт.

Съюзът се събира в Лондон

Британският премиер Киър Стармър възнамерява да призове днес страните от „Коалицията на желаещите“, която подкрепя Украйна, да „увеличат доставките на оръжия с голям обсег“ за Киев. На форума в британската столица участва и украинският президент Володимир Зеленски, предадоха световните агенции.

В Лондон се очакват също датската министър-председателка Мете Фредериксен, нидерландският премиер Дик Схоф и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, според съобщение на канцеларията на Стармър. Двадесет други лидери, сред които френският президент Еманюел Макрон, ще се включат чрез видеоконферентна връзка, добавя „Даунинг Стрийт“. Коалицията обединява 26 страни, предимно европейски, и се ръководи съвместно от Стармър и Макрон.

Фокус върху оръжията и санкциите

„Премиерът ще призове лидерите да поставят Украйна във възможно най-силна позиция с наближаването на зимата“, заявиха от кабинета на Стармър. Освен настояването за нови доставки, британският лидер ще предложи засилване на санкциите върху руския петрол и финализиране на механизма за използване на руските активи в подкрепа на украинската отбрана.

В последните месеци европейските партньори вече предоставят на Украйна ракети с голям обсег – френските „Скалп“ и британските „Сторм шадоу“ – макар и в ограничени количества. Украйна също развива собствени системи („Фламинго“ и „Нептун“), но без успех настоява Германия да ѝ предостави ракети „Таурус“, а САЩ засега отказват доставки на „Томахок“.

Британската офанзива по производството на ракети

Днес Стармър се очаква да обяви и ускоряване на националната програма за производство на ракети, в рамките на която Обединеното кралство ще предостави на Украйна над 5000 ракети. От тях около 140 „леки многоцелеви ракети“ трябва да бъдат доставени през зимата.

Според британски анализатори, това е знак, че новото правителство в Лондон иска да поеме по-активна роля в укрепването на европейската сигурност след излизането на страната от ЕС. Срещата в Лондон ще тества единството на западните съюзници в момент, когато войната навлиза в решаваща фаза, а умората от конфликта расте в много европейски столици.

