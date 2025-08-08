Прекрояването на света започна! Нова ера за Кавказ

Президентът на Азербайджан и премиерът на Армения Пашинян подписаха историческо споразумение за края на войната в присъствието на американският президент Доналд Тръмп

"Наистина отваряме нова страница в историята". Това заяви президентът на Азербайджан Илхам Алиев в съвместно изявление за пресата с президента на САЩ Доналд Тръмп и арменския премиер Никол Пашинян във Вашингтон.

Това се случва малко преди подписването на историческото споразумение, което официално слага край на войната между Азербайджан и Армения и в същото време полага основите на американско стратегическо партньорство в региона, който досега бе под контрола на Москва.

Стратегическо партньорство

"Нашето стратегическо партньорство със САЩ започва", каза Алиев и нарече сътрудничеството с най-голямата държава в света голяма възможност и голяма отговорност.

Минути по-рано той сложи подписа върху меморандум за разбирателство между правителството на Република Азербайджан и правителството на Съединените американски щати (САЩ) за създаване на стратегическа работна група за изготвяне на Хартата за стратегическо партньорство между Азербайджан и САЩ.

Ако не беше президентът Тръмп и неговият екип, ако не беше нашият близък приятел г-н Уиткоф и неговият екип, Армения и Азербайджан вероятно все още щяха да са затънали в безкраен преговорен процес, каза още Алиев.

Новата роля на САЩ

Искам да осигуря мир и просперитет в региона, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на среща си с Алиев и Пашинян.

Армения и Азербайджан са във война повече от 30 години. Тази война нанесе големи щети и на двете държави, добави той.

Американският президент обяви "Маршрутът на Тръмп", който ще свърже основната част на Азербайджан с Нахичеван. Става дума за огромния Зангезурски коридор, който ще е новият транспортен коридор към Далечния Изток.

