Конкуренция на Китай! Намериха 240 милиона тона "нов литий"

Обичайният световен играч в областта на добива на редкоземни метали е Китай. Но сега на световните пазари навлиза нова страна, където е

потвърдено наличието на манганови руди в количество от 240 милиона тона.

Такъв мащаб би могъл напълно да промени баланса на силите, пише изданието eldiario24.com.

Мангановите руди се наричат ​​„нов литий“. В края на краищата, този материал се използва широко в индустрията за електрически превозни средства, но

литият може скоро да се изчерпи и ще се търси заместител.

Следователно ролята на мангана в производството на електрически превозни средства се увеличава. Той се използва за създаване на евтини и надеждни катоди за батерии.

Сега Грузия е в центъра на световното внимание. В района на Чиатура са потвърдени колосални запаси от манганова руда. Според последните оценки говорим за около 240 милиона тона.

Манганов оолит се добива в този район от началото на 20-ти век. Точният размер на находището обаче все още не е потвърден.

Изданието припомня, че

Китай е имал монопол в сферата на стратегическите ресурси в продължение на десетилетия,

но сега появата на конкурент като Грузия предизвиква безпокойство. Отбелязва се също, че САЩ и други страни вече обмислят възможността за партньорство с Тбилиси за намаляване на зависимостта от Пекин. За самата Грузия това е шанс да се превърне в ключов играч в световния енергиен сектор и да се превърне в безопасен алтернативен доставчик за Запада.

