Предупреждение! Възможни са прекъсвания на тока в селища около София

Държавната компания Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че на 15 декември 2025 г. ще извърши реконструкция на съоръжение в своята подстанция в Алдомировци.

Ремонтните дейности на ЕСО може да доведат до смушения в електрозахранването в периода от 09:00 ч. до 16:00 ч. на 15 декември 2025 г. в следните населени места:

Община Костинброд - гр. Костинброд и селата Безден, Богьовци, Бучин проход, Голяновци, Градец, Драговищица, Дреново, Дръмша, Опицвет, Петърч, Понор и Царичина; Община Божурище – с. Гурмазово, с. Делян, с. Златуша, с. Мала Раковица, с. Пожарево, с. Пролеша, с. Росоман, с. Хераково, с. Храбърско и гр. Божурище; Община Драгоман - с. Василовци, с. Вишан, с. Владиславци, с. Габер, с. Големо Малово, с. Горно село, с. Грълска падина, с. Долна Невля, с. Долно ново село, с. Драгоил, с. Калотина, с. Камбелевци, с. Круша, с. Летница, с. Липинци, с. Мало Малово, с. Начево, с. Несла, с. Ново бърдо, с. Прекръсте, с. Раяновци, с. Табан, с. Цацаровци, с. Цръклевци, с. Чеканец, с. Чепърлинци, с. Чорул, с. Чуковезер, с. Яблотина и гр. Драгоман; Община Сливница – с. Алдомировци, с. Бахалин, с. Беренде, с. Братушково, с. Бърложница, с. Гургулят, с. Гълъбовци, с. Драготинци, с. Извор, с. Пищане, с. Повалиръж, с. Радуловци, с. Ракита и гр. Сливница; Община Годеч - с. Лопушня, с. Шума, с Букоровци, с. Бърля, с. Връдловци, с. Връбница, с. Голеш, с. Каленовци, с. Комщица, с. Мургаш, с. Равна, с. Разбоище, с. Ропот, с. Смолча, с. Станинци, с. Туден и гр. Годеч; Столична община – с. Волуяк; Община Своге - с. Манастирище; Община Перник - с. Радуй.

По заявка на ЕСО без електрозахранване на 15.12.2025 г. от 10:00 ч. до 12:30 ч. ще бъдат

част от гр. Костинброд – м. Св. Троица, м. Бачиите, м. Стубела, както и селата Богьовци, Бучин проход, Голяновци, Градец, Драговищица, Дреново, Дръмша, Петърч, Понор и Цръклевци, а от 12:00 ч. до 15:30 ч. без електрозахранване ще бъдат части от гр. Сливница, както и селата Опицвет, Безден, Алдомировци, Беренде, Бърля, Връдловци, част от гр. Годеч – м. Елечанова, м. Стойкина, м. Мала Георгова, част от гр. Драгоман, селата Голеш, Губеш, Комщица, Мургаш, Разбоище, Ропот, Смолча, Станинци, Туден, Чепърлинци.

Дали вашият имот попада в обсега на прекъсванията, може да проверите на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

ЕРМ Запад, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, има задължение да осигури безопасни условия за осъществяване от ЕСО на ремонтните дейности по съоръжението. ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com