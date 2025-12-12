Топлофикация Русе е най-модерната в България

"Топлофикация Русе“ има ясна визия – модерна, дигитализирана и почти нулевоемисионна система до 2050 г. Нашата програма за декарбонизация води до последователно намаляване на CO₂ (въглеродния диоксид), SO₂ (серен диоксид), NOx (азотни окиси) и ФПЧ (фини прахови частици), до постепенен отказ от въглищата, до модерна мрежа и интеграция на възобновяеми решения. Убедени сме, че централното топлоснабдяване е ключов инструмент за климатична неутралност в градовете, както показва практиката в най-развитите европейски държави. Затова и нашият път остава в духа на посланието „Бъдеще в равновесие“ – баланс между модернизация, екология и грижа за хората. Това обяви инж. Севдалин Желев по време на дискусионен форум „Топлофикация и декарбонизация: европейски изисквания, енергийна ефективност, национални решения“, който се проведе в София.

„В „Топлофикация Русе“ ние се стараем да превърнем европейските цели в конкретни действия. През 2024–2025 г. разработихме нашата рамкова стратегия „Бъдеще в равновесие“ – философия, която съчетава енергийна сигурност, екологична устойчивост и икономическа достъпност за хората. Всяко решение, което вземаме днес, трябва да постига баланс между тези три елемента“, подчерта Желев.

Реалните резултати вече се виждат. От 2022 г. в Русе работи модерна сероочистваща инсталация – мокър скрубер, чиято ефективност е между 92% и 99% редукция на серния диоксид и над 50% редукция на праховите емисии. Новите електрофилтри постигат над 99 % ефективност при улавяне на фините прахови частици (ФПЧ). Тези показатели изцяло покриват европейските стандарти за най-добри налични техники, приложими за големи горивни инсталации.

По отношение на азотните окиси е въведена технологията SNCR – селективна некаталитична редукция чрез впръскване на урея при температури 800–1000°C, която позволява 10% до 70% намаление на NOx (азотните окиси). Въведени са и нискоемисионни горелки.

Но стратегическата трансформация се случва в средносрочен период. До 2035 г., целта на дружеството е да изгради стабилен диверсифициран енергиен микс. Вече въведохме природния газ като гориво, което да замести част от въглищата, които изгаряме, каза Севдалин Желев. През 2024 г. са въведени в работа три когенератора с инсталирана мощност от 20,91 MW. Планираме да въведем още две газови мощности с инсталирана обща мощност от 17,46 MW, първата през 2026 г., а втората до края на 2028 г. Този преход към високоефективни газови мощности води до осезаемо намаление на парниковите емисии още сега.

Успоредно с това „Топлофикация Русе“ интегрира като гориво сертифицирана биомаса от селскостопански произход, както и разработва проект за изгаряне на биогаз – три когенератора с инсталирана мощност от по 2 MW, оползотворяващи преработени селскостопански остатъци. Това са технологии, които гарантират, че в следващите години значителна част от енергията ни ще бъде произведена от изгаряне на възобновяеми енергийни източници, коментира инж. Желев.

Дългосрочната визия на дружеството е още по-амбициозна, защото ще прави високоефективен комбиниран парогазов цикъл – CCGT инсталация с газова и парна турбина, подготвена да работи с водород: първоначално с 30% смес, а в перспектива – до 100%. Това ще позволи постигане на практически нулеви емисии след 2040 г. Водородните технологии са нашият хоризонт – и ние се подготвяме за него още днес, обясни още той.

Паралелно с производствените мощности „Топлофикация Русе“ модернизира и топлопреносната мрежа. Европейската комисия наскоро публикува анализа „Интелигентни топлинни мрежи в ЕС“, който подчертава, че мрежите на бъдещето ще работят при по-ниски температури, с по-висока ефективност и с възможност за интегриране на големи обеми възобновяема енергия. Това са мрежи, които се превръщат от пасивен доставчик на топлина в активен участник в балансирането на цялата енергийна система.

„При нас този процес вече е започнал. Въвеждаме системи за автоматизирано управление, оптимизация на хидравличните режими, намаляване на загубите и мониторинг в реално време“, каза Севдалин Желев. Дистанционното отчитане – задължително в ЕС до 2027 г. – вече се внедрява. Умните топломери елиминират прогнозните сметки и дават на клиентите точна и прозрачна информация за реалното им потребление. Това е ключов компонент за изграждане на доверие между оператора и потребителите.

Социалният аспект е също толкова важен, колкото и техническият. Според анализите на БАН между 50% и 60% от българските домакинства са уязвими или потенциално енергийно бедни. Затова стабилната и сравнително по-ниска цена на централното отопление е реална социална политика. Централното топлоснабдяване спестява над 20% първично гориво в сравнение с разделното производство и намалява разходите за отопление. Нашата програма „Изряден клиент“ е част от тази философия: коректни взаимоотношения, ясно разписани ангажименти и предвидимост за хората, подчерта още инж. Желев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com