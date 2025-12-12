Америка се връща към корените си. Нови монети за 250 години независимост

Монетният двор на САЩ представи официално дизайна на монетите, които ще отбележат 250-годишнината от американската независимост през 2026 година, съобщи Асошиейтед прес. Новата серия бележи ясен завой спрямо проектите, разработени по време на президентството на Джо Байдън, като акцентът вече пада не върху теми като избирателното право на жените и гражданските права, а върху класически символи и ключови моменти от американската история.

Юбилеят ще бъде отбелязан с мащабни тържества под мотото „Америка 250“, а всички монети, сечени през 2026 година, ще носят не само годината на издаване, но и знаковата 1776 година, когато е приета Декларацията за независимост. В обращение ще бъдат пуснати монети от 5 и 10 цента, както и пет различни версии на монетата от 25 цента, докато монетите от 10 и 50 цента ще бъдат предназначени основно за колекционери.

Петте варианта на четвърт долар ще изобразяват Договора от Мейфлауър, Войната за независимост, Декларацията за независимост, Конституцията на САЩ и Гетисбъргското обръщение на президента Ейбрахам Линкълн. Монетата от 10 цента ще носи образа на Свободата като женска фигура, изправена срещу тиранията на британската монархия, както и орел със стрели в ноктите си – символ на борбата за независимост.

Остава открит въпросът дали ще бъде отсечена специална юбилейна монета с образа на Доналд Тръмп. Нито Монетният двор, нито Министерството на финансите са дали отговор по темата. По закон действащи или наскоро починали президенти не могат да бъдат изобразявани върху монети, но според някои поддръжници на подобна идея възможна вратичка в закона би могла да позволи изключение именно по повод 250-годишнината на нацията, отбелязва Асошиейтед прес.

