11,28 млн. долара на година - скритата цена на затворените промишлени системи

Затворените системи за автоматизация подкопават конкурентоспособността на промишлените компании и водят до загуби от средно 7,5% от годишните приходи при средните по размер предприятия. Това показва новото проучване „Отворена или затворена промишлена система: въпросът за 11,28 млн. долара пред лидерите в промишлеността“, представено от Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията.

Скритите загуби зад привидната стабилност

Проучването е проведено от аналитичната компания Omdia и разкрива, че финансовите загуби се натрупват основно заради оперативна неефективност, престои, разходи за спазване на регулаторни изисквания и забавяне на производствените процеси. Това са проблеми, които често остават незабелязани, тъй като са „скрити“ зад привидната стабилност на остарелите системи. Данните показват, че големите предприятия губят средно по 45,18 млн. долара годишно, докато малките производители могат да изгубят до 25% от общите си приходи.

Когато традиционната автоматизация се превръща в спирачка

Традиционните системи за автоматизация с фиксирана хардуерна архитектура все по-трудно отговарят на динамиката на съвременното производство. Липсата на гъвкавост превръща дори стандартните обновявания в сложни и скъпоструващи технически проекти. В същото време архитектурата на тези системи ограничава достъпа до данни, което директно намалява способността на компаниите да реагират навреме на пазарни промени и оперативни предизвикателства.

Хардуерната фрагментация като хроничен проблем

Един от основните източници на неефективност е хардуерната фрагментация. Повечето компании работят с между 2 и над 10 различни платформи, всяка със собствена логика, изисквания и поддръжка. Това засилва зависимостта от доставчиците, като 30% от проблемите изискват специализирана външна помощ. На фона на остър недостиг на квалифицирани кадри, този модел допълнително натоварва вътрешните екипи. Несинхронизираните системи затрудняват поддръжката и навременното отстраняване на аварии, което води до още по-големи разходи и загуба на продуктивност.

Отворената автоматизация като път напред

Проучването подчертава необходимостта от ускорена трансформация на промишлените системи. Откритата, софтуерно дефинирана автоматизация се очертава като устойчива и ориентирана към бъдещето алтернатива. Този подход позволява модернизация на съществуващите системи, ускорява възвръщаемостта на инвестициите и значително повишава конкурентоспособността на промишлените компании.

Разделянето на софтуера от хардуера дава възможност на производителите да интегрират решения от различни доставчици, да реагират по-бързо на пазарните промени, да произвеждат ефективно малки серии и да компенсират недостига на инженерни умения. Достъпът до данни в реално време води до по-интелигентни управленски решения, по-високо качество на продукцията и осезаемо намаляване на разходите.

Практически резултати и реални ползи

Клиенти на Schneider Electric вече отчитат конкретни ползи от прилагането на този модел. Много от тях започват с пилотни проекти, които постепенно обхващат цели заводи или дори мрежи от производствени обекти. Така компаниите постигат пълна собственост върху данните си, по-добър контрол върху качеството и по-голяма прозрачност на разходите, без да се компрометират съществуващите активи.

„Проучването потвърждава всекидневната обратна връзка от нашите клиенти, а именно - че промишлените системи трябва да се адаптират със същата скорост, с която се променя пазарът“, коментира Гуенел Авис Хуе, изпълнителен вицепрезидент „Промишлена автоматизация“ в Schneider Electric. „Особено обнадеждаващо е, че именно малките предприятия, които са гръбнакът на глобалната икономика, могат да реализират най-големите годишни икономии. Откритата, софтуерно дефинирана автоматизация доказано подпомага развитието на компании от всякакъв мащаб.“

Къде отиват милионите – разходите по категории

Проучването детайлно разглежда основните категории разходи, които формират загубите от затворените системи. Най-голям дял - 6,1 млн. долара - е свързан с липсата на оперативна гъвкавост и устойчивост. Негъвкавите хардуерни системи затрудняват реакцията при пазарни промени, като 77,4% от тях изискват физически модификации за актуализация на функционалностите. Разходите за подобни модификации варират между 25 000 и 50 000 долара на час и достигат до 250 000 долара на час за компании с оборот над 1 млрд. долара.

Допълнителни 2,28 млн. долара се губят заради проблеми с оптимизацията и ефективността. Значителна част от ресурсите отива за поддръжка, управление на престои и компенсиране на недостига на специалисти - пряк резултат от хардуерната сложност. Данните показват, че компаниите управляват средно между 2 и 10 промишлени системи, а 29% използват над 10 различни хардуерни платформи.

Още 1,2 млн. долара се губят вследствие на предотвратими дефекти в качеството и скъпоструващо управление на данните. Затворените системи създават изолирани информационни масиви и ограничават интеграцията, като едва 28% от компаниите разполагат с данни в реално време. Половината от анкетираните съобщават, че между 20 и 39% от критично важната информация не е достъпна навреме.

Разходите, свързани с устойчивостта и регулаторното съответствие, възлизат на още 1,7 млн. долара. Честите промени в нормативната уредба изискват скъпа модернизация на хардуера, което допълнително увеличава финансовата тежест за бизнеса.

Гъвкавостта като въпрос на оцеляване

„В отговор на нарастващия натиск лидерите в промишлеността прилагат тактически решения, за да поддържат основните си приоритети за растеж, конкурентоспособност и доверие“, заявява Анна Аренс, главен анализатор в Omdia. По думите ѝ, в свят на скъсяващи се жизнени цикли на продуктите, разпадащи се вериги на доставки и засилващ се недостиг на таланти, гъвкавостта и адаптивността вече не са просто опция, а необходимост. „Всяко тримесечие, в което една компания отлага решението за излизане от затворените автоматизирани екосистеми, се равнява на още 1 млн. долара пропуснати ползи - средства, които биха могли да бъдат реинвестирани в растеж и иновации“, подчертава тя.

