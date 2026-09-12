Конкуренция на Китай! Намериха 240 милиона тона "нов литий"
Ново находище на манганова руда е открито в неочакван град
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Ново находище на манганова руда е открито в неочакван град
Някой високо горе във властта на тази държава е решил, че там не живеят хора, възмущават се в Брестовица
Хасково. Водата в Хасково е със съдържание на манган три пъти над нормата. Една от причините за това са наводнените кладенци през дните на проливен дъ...
Хасково. Опасни превишения на мангановата норма във водата, засякоха в региона на Хасково от лабораторията на местното ВиК дружество. Превишенията н...