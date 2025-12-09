Как да получите перфектен звук от слушалките в смартфон с Android

Смартфонът с Android се справя с музиката сравнително добре, но все пак няма да получите перфектен звук веднага щом го разопаковате. Ако искате по-добро качество на звука през слушалки, ще трябва да се задълбочите в настройките.

Хубаво е, че BGR са съставили няколко съвета какво да проверите, за да подобрите качеството на звука на слушалките на вашия Android смартфон.

Започнете с източника на звук

Ако слушате музика с нисък битрейт, никакви слушалки няма да ви спасят. Затова е най-добре да изберете услуги, които предлагат формати без загуби: Apple Music, Tidal, Spotify HiFi. FLAC, WAV, ALAC и други формати без загуби звучат по-чисто и по-детайлно от MP3.

Преминете към качествени слушалки

Дори ако източникът е отличен, евтините слушалки ще развалят всичко. Достъпните модели имат слаби драйвери и лоша честотна настройка, така че в крайна сметка се налага да увеличавате силата на звука, което само допълнително разпада звука.

По-висококачествените слушалки, не непременно скъпи, осигуряват ясен честотен баланс и по-малко изкривяване. За Bluetooth поддържаните кодеци като LDAC и aptX Lossless са важни, тъй като те предават много повече информация от по-старите SBC.

Проверете кой кодек възпроизвежда вашият телефон

Дори ако слушалките ви поддържат съвременни технологии, вашият смартфон може да избере най-основната опция. Това може да се регулира ръчно: в опциите за разработчици има опция за избор на Bluetooth кодек.

LDAC или aptX Lossless ще бъдат предпочитаните опции. Те предлагат висока честотна лента и по-ниски загуби. Ако искате да извеждате музика напълно без загуби, Bluetooth така или иначе няма да ви свърши работа, ще ви е необходим кабел.

Персонализирайте звука според вашите нужди

Дори и с перфектната настройка оборудването може да не звучи правилно. Всеки производител има собствено приложение за еквалайзер: лесно е да регулирате басите, да намалите високите честоти или да настроите средните. Ако нямате собствен еквалайзер, универсални решения като Poweramp Equalizer ще ви помогнат.

