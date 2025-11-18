Неприятна новина за националите ни

Неприятна новина за националите на България. Почти празен стадион очаква „трикольорите“ тази вечер за последния двубой от световните квалификации – домакинството срещу Грузия.

Слабото представяне на България, съперникът – Грузия, късният начален час – 21:45 и лошото време (10 градуса и дъжд) са само част от причините феновете да предпочетат двубоя по телевизията. Отделно, БФС не намали цените на билетите и ги остави изключително скъпи – 40, 70, 100, 150 лева.

И ако за мачовете с Испания и Турция на „Васил Левски“ запалянковците се възползваха от пакетните пропуски, то тази вечер техните притежатели едва ли ще са на стадиона. Очакват се не повече от 3000 зрители. Секторите зад вратарите няма да бъдат отваряни, за тях не се предлагаха билети до снощи, пише „Тема спорт“.

