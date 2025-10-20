Тръмп отсече! Решението за Донбас

Украинският регион Донбас трябва да бъде разделен, като по-голямата част от него остане в руски ръце, заяви американският президент Доналд Тръмп. Той направи коментара в неделя вечерта, като потвърди позицията си, че Украйна ще трябва да отстъпи територии.

Това е поредната промяна в позицията на американския президент по отношение на войната. През последните седмици той показа нарастващо нетърпение към руския президент Владимир Путин и изрази по-голяма готовност да помогне на Украйна да спечели войната.

Противно на надеждите на Киев обаче Тръмп не се ангажира да предостави ракети „Томахоук“ след срещата с украинския си колега Володимир Зеленски.

"Смятаме, че те трябва да спрат на фронтовата линия. Останалата част е много трудна за договаряне. Нещо като "вие взимате това, ние взимаме онова". Има толкова много различни комбинации. Така че това, което казвам, е, че те трябва да спрат сега на бойните линии. Да се приберат у дома, да спрат да убиват хора и да приключат. Да оставим Донбас както е сега. В момента той е разрязан. Мисля, че 78% от територията вече е завзета от Русия. Оставете го такъв, какъвто е в момента", коментира Тръмп.

