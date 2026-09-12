Путин призна за проблем. И няма да спасява Киев
Поиска спешно укрепване на ПВО след зачестилите украински атаки с дронове
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Поиска спешно укрепване на ПВО след зачестилите украински атаки с дронове
Срещата "не е била тайна"
Зеленски призова за среща и прекратяване на войната
Нова тактика за Донбас
“Ако някой друг иска да се заеме с това - моля”, добави държавният секретар
Каза има ли договока за Донбас
За мирното споразумение и биткойна
Украйна ще загуби територии
Цветомир Гетов е бил доброволец
Боевете продължават, Украйна съобщи за атака с дронове и взривове в Хмелницки
На нови главнокомандващ е наредено да превземе Донбас до март
Украинският президент се срещна с войници
Ситуацията на фронта остава тежка, руските сили опитват настъпление в Донбас и към Харков
Каза има ли руснаци, които са поискали хуманитарен статут
От 23 до 27 септември ще проведат референдуми в регионите
Руските сили вече контролират по-голямата част от стратегическия град Северодонецк
Украйна се нуждае от още военна подкрепа, включително от реактивни системи за залпов огън
Ситуацията в Донбас е много трудна, каза украинският президент
Заводът "Азовстал" остава последният бастион на съпротивата в Мариупол
Ддиректорът на Агенцията за военно разузнаване генерал Скот Бериър констатира, че войната е в задънена улица