Путин призна за проблем. И няма да спасява Киев

Войната с дронове принуди Владимир Путин да признае проблем, който Москва дълго омаловажаваше – руската противовъздушна отбрана вече не успява да предотврати всички удари по критичната инфраструктура.

Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия трябва спешно да увеличи капацитета си за противовъздушна отбрана, за да се справи със зачестилите украински атаки с дронове срещу петролната инфраструктура. Въпреки това той увери, че страната се справя успешно с последиците от нападенията, предадоха Ройтерс и Франс прес.

В интервю за журналиста от руската държавна телевизия "Россия-1" Павел Зарубин, Путин заяви, че първата задача е бързо и съществено да бъде увеличено производството на най-търсените средства за ПВО, като те непрекъснато се усъвършенстват според реалностите на бойните действия.

„Тук има няколко задачи, които трябва да решим. Първата е бързо и съществено да увеличим производството на най-търсените средства за ПВО, постоянно да ги усъвършенстваме, отчитайки какви средства използва противникът и новите безпилотни летателни апарати, които му се доставят от Европа“, каза руският президент.

По думите му Русия разполага с необходимите технологии, а въпросът е производството да бъде ускорено и системите по-бързо да достигат до войските и обектите от критичната инфраструктура.

Путин подчерта още, че украинските удари няма да отклонят Москва от военните ѝ цели.

„Всички тези удари, независимо къде поразяват нашата инфраструктура, по никакъв начин не влияят на ситуацията на фронта“, заяви той.

Руският лидер призна, че атаките срещу петролната инфраструктура са довели до известен недостиг на горива, но определи проблема като временен.

„Разбира се, тези удари създават проблеми. В момента наблюдаваме известен недостиг, но той не е критичен“, каза Путин.

Той посочи, че първостепенна задача на властите е не само укрепването на противовъздушната отбрана, но и гарантирането на доставките на горива, включително за Крим.

По думите му месечните нужди на полуострова възлизат на около 70 хиляди тона гориво. В момента запасите стигат за няколко дни, но необходимите количества ще бъдат осигурени.

„Ще увеличим тези доставки както по суша, така и по море. Убеден съм, че тази задача ще бъде изпълнена“, заяви Путин.

По-рано през деня, на среща с министри и представители на големите руски петролни компании, той също призна, че украинските удари са предизвикали недостиг на горива в различни руски региони.

Руският президент отново отхвърли предложението на Украйна за ограничаване на ударите дълбоко в територията на двете държави като стъпка към мирни преговори.

Според него Киев е направил подобно предложение, защото руските удари по украинска територия са по-мощни и по-разрушителни.

„Ясно е защо се прави това предложение – защото нашите ответни удари дълбоко на украинска територия са значително по-силни и имат по-голям ефект“, каза Путин.

Той допълни, че украинските въоръжени сили изпитват сериозен недостиг на личен състав и според Москва подобно примирие би било опит за облекчаване на натиска по фронтовата линия.

„Спасяването на киевския режим не влиза в нашите планове“, заяви руският президент.

Путин повтори, че Русия ще продължи да преследва целта си да установи пълен контрол над четирите украински области, които Москва обяви за анексирани през 2022 г. – Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска.

Той заяви още, че украинските атаки имат за цел да отклонят вниманието на руската армия от „основните задачи“ – пълното овладяване на Донбас и т.нар. Новорусия.

Президентът на Русия коментира и дипломатическите усилия за прекратяване на войната. Според него Москва очаква възобновяване на посредническите инициативи на САЩ, както и ново посещение в руската столица на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, след като приключи „горещата фаза“ на конфликта между Израел и Иран.

От канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски засега няма официален коментар по последните изявления на Путин.

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