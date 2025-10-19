Бивш руски олигарх разконспирира тайните ходове на Путин

Живеещият в изгнание бивш руски олигарх Михаил Ходорковски заяви в интервю за Скай нюз, че Владимир Путин сигнализира, че е готов да сключи сделка за Украйна с Доналд Тръмп.

Ходорковски смята, че всяко едно споразумение може да включва отстъпване на земя на Русия. "Имам впечатлението, че Путин е изпратил сигнал на Тръмп, че е готов за сделка. Путин иска да получи целия Донбас, онези части от него, които все още не е окупирал", каза той, но предупреди, че руският президент може да се стреми да осигури териториални придобивки в Източна Украйна, за да "дестабилизира ситуацията" в останалата част на страната.

Ходорковски също така предупреди, че е невъзможно да се разберат стратегиите на лидерите на САЩ и Русия, преди предстоящата им среща в Унгария.

Ходорковски, бившият ръководител на петролния гигант ЮКОС, който прекара повече от десетилетие в руски затвор и сега живее в Лондон, също отправи остра критика към дипломатическия капацитет на Великобритания да реагира на маневрите на Кремъл. Той посочи, че Министерството на външните работи е загубило дълбокия експертен опит за Русия, който някога е притежавало, оставяйки Обединеното кралство неподготвено да влияе на Москва или да подкрепя ефективно руската опозиция.

"Това, което липсва на Великобритания днес, са експертни познания за Русия, които тя притежаваше преди 30 години", каза Ходорковски.

