Всичко за Михаил Ходорковски

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Путин освободи Ходорковски

Путин освободи Ходорковски

Москва. Руският президент Владимир Путин подписа указа, с който помилва петролния магнат Михаил Ходорковски. Решението влиза в сила незабавно, предаде...

20 декември | 10:30
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Путин ще помилва Ходорковски

Путин ще помилва Ходорковски

Москва. Амнистията, обявена по повод годишнината от подписването на руската конституция, ще се отнася и за Михаил Ходорковски, обявиха от Кремъл, прад...

19 декември | 14:34
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