Бивш руски олигарх разконспирира тайните ходове на Путин
Всяко едно споразумение може да включва отстъпване на земя на Русия
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Всяко едно споразумение може да включва отстъпване на земя на Русия
Говори Михаил Ходорковски
Бившият вътрешен човек на Кремъл предлага горещ коментар на събитията
Следственият комитет на Русия предяви към Михаил Ходорковски обвинения по делото за убийство от 1998 г. на кмета на Нефтеюганск -Владимир Петухов, съо...
Москва. "Бившият руски олигарх Михаил Ходорковски може да се занимава с политика, включително да претендира за висши държавни постове". Това заяви рус...
Москва. Набързо приет законопроект от Държавната Дума и непринудена забележка от президента Владимир Путин в края на пресконференция започна маратон...
Москва. Върховният съд на Русия постанови да бъде освободен от затвора Платон Лебедев, съдружник на бившия петролен магнат Михаил Ходорковски, преда...
Бившият руски олигарх Михаил Ходорковски, който наскоро бе помилван, след като прекара 10 години в затвора, е пристигнал в Израел. Според негов говор...
Мосва. 10 хиляди евро обезщетение ще получи бившият олигарх Михаил Ходорковски. Те ще му бъдат изплатени от руското министерство на правосъдието за на...
Бившият олигарх ще работи за освобождаването на всички политически затворници
Москва. Бившият петролен магнат Михаил Ходорковски заяви, че ще направи всичко възможно, за да осигури освобождаването на други руски политически затв...
Германската тайна дипломация с основна роля за освобождаването му
Уж при болната си майка след светкавичното освобождаване от Путин, тя пък е край Москва
Москва. Руският президент Владимир Путин подписа указа, с който помилва петролния магнат Михаил Ходорковски. Решението влиза в сила незабавно, предаде...
Москва помогнала на Украйна от "братски чувства", не била против европейския й път
Москва. Амнистията, обявена по повод годишнината от подписването на руската конституция, ще се отнася и за Михаил Ходорковски, обявиха от Кремъл, прад...
Москва. Бившият руски магнат Михаил Ходорковски ще излезе от затвора през август следващата година, след като последната му присъда бе намалена с два...
Москва. Руската дума одобри на първо четене двата законопроекта, които предвиждат шестмесечна амнистия за икономически престъпления, предадоха руските...