Падна забраната! Украйна може да удря Русия с ракети с голям обсег

Администрацията на президента Доналд Тръмп е отменила ключово ограничение, което забраняваше на Украйна да използва предоставени от западните съюзници ракети с голям обсег за удари по руска територия. Новината, публикувана от „Уолстрийт Джърнъл“, бележи нов етап в американската подкрепа за Киев и дава възможност на украинската армия да разшири бойните си операции дълбоко зад фронтовата линия.

Вашингтон дава зелена светлина на трансграничните атаки

Съгласно информацията на „Уолстрийт Джърнъл“, решението ще позволи на Киев да засили атаките си срещу цели в Русия и да увеличи натиска върху Кремъл. Украйна вече използва доставени от Великобритания крилати ракети „Сторм Шадоу“, като във вторник с такава ракета беше ударен завод в руския град Брянск, произвеждащ взривни вещества и ракетно гориво. Според Генералния щаб на украинските въоръжени сили това е бил „успешен удар“, пробил руската противовъздушна отбрана.

Според американски представители решението на Вашингтон е взето тихомълком, като контролът върху подобни операции е бил прехвърлен от министъра на отбраната Пийт Хегсет към генерал Алексус Гринкевич — командващ на НАТО и най-висш американски офицер в Европа. Именно това прехвърляне на правомощия бележи и реалната промяна в подхода: бойните решения вече са в ръцете на военните, а не на политическите ръководители.

Промяната съвпада с опита на президента Тръмп да окаже натиск върху Кремъл за започване на преговори за прекратяване на войната. В началото на октомври американският лидер дори обмисляше изпращането на произведени в САЩ ракети „Томахоук“ на Украйна, с обсег над 1600 километра, но впоследствие се отказа.

„Сторм Шадоу“ – ново оръжие за стар конфликт

Американски представители прогнозират, че Киев ще извършва повече трансгранични атаки с „Сторм Шадоу“, които се изстрелват от украински самолети и имат радиус на действие от около 290 километра. Ракетите използват американски данни за насочване, което означава, че Вашингтон може да контролира тяхното използване, но досега не е наложил конкретни ограничения.

„Това е война, която никога нямаше да се случи, ако Тръмп беше президент – нещо, което самият Путин призна“, заяви служител на Белия дом. „Президентът също така договори историческо споразумение, което позволява на съюзниците от НАТО да купуват оръжия, произведени в Америка.“

От Пентагона отказаха коментар по темата, а Генералният щаб на Украйна не публикува официално изявление. По информация на „Уолстрийт Джърнъл“, подновеното използване на „Сторм Шадоу“ не променя коренно баланса на бойното поле, тъй като обхватът им е далеч по-малък от този на американските „Томахоук“. Все пак тези ракети разширяват възможностите на Киев да поразява цели в Русия. Украинските сили вече използват и дронове местно производство, както и ограничен брой собствени ракети. Повечето удари са насочени срещу руски петролни рафинерии и енергийна инфраструктура.

През септември „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че Тръмп е одобрил споделянето на данни за насочване, включително координати на рафинерии, което е засилило ефективността на украинските атаки.

Срещи, оттеглени предложения и дипломатически жестове

Миналата седмица Тръмп изрази интерес да проведе втора среща на върха с Владимир Путин в Будапеща, за да обсъдят прекратяването на войната. Разговорите обаче бързо се провалиха. Във вторник президентът обяви, че подобна среща вече би била „загуба на време“. Междувременно генералният секретар на НАТО Марк Рюте се срещна с Тръмп в Белия дом, а сенатор Ангъс Кинг коментира, че ако Киев получи „Томахоук“, това би променило хода на войната, но САЩ трябва да запазят контрол над целите.

Решението за отмяна на ограниченията върху „Сторм Шадоу“ е било взето преди срещата между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон миналата седмица. По време на визитата Зеленски е поискал именно далекобойните американски ракети „Томахоук“, които биха осигурили на Украйна значително по-голяма ударна мощ. Засега обаче Белият дом не е дал отговор.

