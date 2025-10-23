Крал Чарлз написа история

Британският крал Чарлз III и папа Лъв IV се помолиха заедно в Сикстинската капела във Ватикана. Това е първото общо богослужение между английски монарх и католически понтифик откакто крал Хенри VIII се отделя Английската църква от Рим през 1534 г.

Латински песнопения и английски молитви отекваха сред фреските на Микеланджело в капелата, изобразяващи Христос, който побявява Страшния съд. Именно на това място преди шест месеца Лъв беше избран за първия американски папа от кардиналите на Светия престол, припомня "Ройтерс", предава NOVA.

Чарлз, който официално е глава на Англиканската църква, седеше отляво на папата близо до олтара на капелата, докато Лъв и архиепископът на Йорк, Стивън Котрел Стивън Котрел водеха службата, в която участваха хорът на Сикстинската капела и два британски кралски хора.

Въпреки че Чарлз се е срещал с последните трима лидери на Римокатолическата църква, а папите Йоан Павел II и Бенедикт XVI са посещавали Великобритания, предишните им срещи никога не са включвали съвместна молитва, припомня "Ройтерс".

