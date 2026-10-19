Рубио притисна Израел. Брутално нападение разгневи Вашингтон
Американска журналистка пострада при атака на заселници, а САЩ поиска незабавни и строги мерки срещу насилието
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Американска журналистка пострада при атака на заселници, а САЩ поиска незабавни и строги мерки срещу насилието
Вашингтон посочи пред Израел риск от дестабилизация на мира
Палестинец нападна с киселина цивилни евреи на Западния бряг, предаде АП. Пострадалите са от едно семейство - жена и четири момичета. Те били в колата...