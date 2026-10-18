Рубио притисна Израел. Брутално нападение разгневи Вашингтон

Съединените щати отправиха остро предупреждение към Израел заради зачестилите нападения на еврейски заселници срещу палестинци на окупирания Западен бряг. Американският държавен секретар Марко Рубио настоя израелските власти да предприемат решителни мерки срещу насилието, след като при брутално нападение пострада фотожурналистка от „Вашингтон пост“, съобщи Ройтерс.

Напрежението се засили допълнително след посегателства срещу европейски дипломати и френски кмет. Според израелска правозащитна организация само за три седмици са регистрирани най-малко 170 нападения срещу палестинци.

Много сме разтревожени от тези кадри

Американският държавен секретар коментира ситуацията след разпространението на видеозапис, показващ жестоко нападение срещу американската фотожурналистка Хайди Левин, която отразявала насилието срещу палестински цивилни. „Много сме разтревожени от тези кадри и от това, което виждаме“, заяви Рубио пред журналисти в събота.

„Помолихме израелците и продължаваме да ги молим да предприемат строги мерки срещу подобни прояви“, подчерта той.

Левин е сред най-малко двама пострадали при нападението в петък. Според „Вашингтон пост“ тя отразявала беритбата на маслини край палестинското село Абу Фалах, когато група маскирани заселници нападнала местните жители и журналистите.

Въпреки че носела защитна жилетка с ясно обозначение, че е представител на медиите, фотожурналистката била повалена на земята и многократно ритана. Нападателите отнели фотоапаратите и телефона й, а пострадалата била откарана в болница.

Нападнаха и европейски дипломати

Насилието продължило и в събота, когато група европейски дипломати станала обект на нападение в палестинското село Тайбе.

Белгийският външен министър Максим Прево съобщи, че сред засегнатите са белгийски, френски и полски дипломатически представители, както и френски кмет. При нападението е бил повреден и белгийски автомобил.

Израелските власти осъдиха насилието, а полицията започна разследване. Според израелската армия посещението на дипломатическата делегация не е било предварително съгласувано с военните.

Вашингтон поиска обяснения от Израел

Рубио съобщи, че Държавният департамент вече е поискал подробна информация за нападението срещу американската журналистка.

Преди отпътуването си за Узбекистан той заяви, че очаква американското посолство в Йерусалим да предостави допълнителни сведения до неделя.

Междувременно данните за насилието на Западния бряг предизвикват все по-сериозна тревога. Според израелската правозащитна организация „Йеш Дин“ от 27 септември насам заселници са участвали в най-малко 170 нападения срещу палестинци.

Ескалацията съвпада с традиционната есенна беритба на маслини, която е важен източник на доходи за хиляди палестински семейства. Именно земеделците, които се опитват да приберат реколтата си, са сред основните потърпевши от нападенията.