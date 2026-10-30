Израел пред политическа криза. 19 депутати държат ключа към властта

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е изправен пред трудни преговори за съставяне на правителство, въпреки че неговата партия „Ликуд“ спечели най-много депутати на парламентарните избори. Десният и крайнодесният блок около премиера получава 53 от общо 120 места в Кнесета, което не му осигурява необходимото мнозинство. Опозиционните партии също не могат да управляват самостоятелно, а рекордното представяне на арабските формации може да се окаже решаващо. Изборните резултати вече предизвикаха остри политически обвинения и проверка за предполагаема външна намеса.

Нетаняху остана на осем депутати от мнозинството

След преброяването на всички гласове „Ликуд“ запазва позицията си на най-голяма политическа сила с 27 депутатски места. Заедно със своите десни, крайнодесни и религиозни съюзници Нетаняху разполага с общо 53 мандата, докато за парламентарно мнозинство са необходими най-малко 61.

Резултатът представлява сериозно отстъпление за управляващия лагер, който в предишния парламент разполагаше с 68 депутати. Това означава, че дори да запази подкрепата на досегашните си партньори, премиерът ще трябва да търси допълнителни съюзници.

Опозиционният блок, воден от бившия началник на Генералния щаб Гади Айзенкот, получава 48 места. Неговата партия „Яшар“ печели 21 мандата, но и опозицията остава далеч от необходимото мнозинство.

Арабските партии могат да решат кой ще управлява

Голямата изненада на изборите е силното представяне на арабските политически формации. Обединената листа получава 11 места, а „Раам“ - осем. Така двете партии разполагат с общо 19 депутати, почти двойно повече спрямо предишното им представителство.

Техните гласове могат да се окажат решаващи за съставянето на ново правителство. Ако опозиционният блок постигне споразумение с арабските партии, той би могъл да събере 67 депутати и да получи стабилно парламентарно мнозинство.

Подобен сценарий обаче среща сериозни политически препятствия. Част от опозиционните формации не желаят да участват в коалиция с арабските партии, което прави преговорите значително по-сложни. Възможен вариант остава и подкрепа за правителство без формално участие на всички партии в него.

Обвинения за намеса на Катар

Допълнително напрежение предизвикаха обвиненията на лагера на Нетаняху, че арабските партии са получили финансиране от Катар за купуване на гласове.

Израелското вътрешно разузнаване Шин Бет започна проверка на информацията. До момента обаче няма представени доказателства, които да потвърждават твърденията за организирана схема за изборни нарушения.

Арабските партии и Катар категорично отрекоха обвиненията. Гади Айзенкот от своя страна обвини Нетаняху, че се опитва да постави под съмнение легитимността на изборните резултати.

Президентът Херцог трябва да намери изход

След окончателното утвърждаване на резултатите предстои президентът Ицхак Херцог да започне консултации с парламентарно представените партии. Данните се очаква да му бъдат представени на 4 ноември, а новоизбраният Кнесет трябва да положи клетва на 10 ноември.

Херцог ще трябва да прецени кой политически лидер има най-големи възможности да състави правителство и да му възложи тази задача. Самият факт, че „Ликуд“ е най-голямата партия, не гарантира на Нетаняху нов мандат като премиер.

Ако политическите сили не успеят да преодолеят разногласията и да изградят управляващо мнозинство, Израел може да бъде изправен пред нови парламентарни избори. До разрешаването на политическата ситуация Нетаняху продължава да изпълнява премиерските си задължения.