Путин готов да воюва с Европа, но предупреди: победители няма да имаа

Русия е готова за евентуална война с Европа, но не желае подобен конфликт. Това заяви президентът Владимир Путин на пресконференция след срещата на върха Русия – Африка в Москва на 29 октомври, съобщават The Independent и руската агенция ТАСС.

„Ние сме готови, но не искаме никаква война с Европа. А ако някой иска, нека се готви“, заяви Путин, коментирайки европейските предупреждения за възможен военен сблъсък с Русия до 2030 г.

Руският президент отправи и предупреждение за последиците от евентуална ескалация.

„А ако нещата отидат твърде далеч, победители въобще няма да има. Нека никой не забравя това“, подчерта той.

Според Путин западните държави не са успели да постигнат целта си да нанесат стратегическо поражение на Русия и е малко вероятно това да се случи и до 2030 г.

Москва заявява готовност за диалог

Въпреки острите предупреждения Путин посочи, че Русия подкрепя стъпките за възстановяване на отношенията с европейските държави.

Изявлението му идва след телефонен разговор на 27 октомври с президента на Финландия Александър Стубб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре.

Двамата европейски лидери са настояли за прекратяване на войната в Украйна и възобновяване на преговорите. Разговорът е проведен в координация с Киев.

Путин коментира и напрежението в Балтийско море, като заяви, че Москва не желае там да възникне ситуация, подобна на тази в Ормузкия проток.

Предупрежденията на руския президент идват на фона на продължаващата война в Украйна и дебатите в Европа за сигурността, превъоръжаването и възможностите за възстановяване на дипломатическия диалог с Москва.