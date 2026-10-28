Скандални снимки на Дара вбесиха хората

Дарина Йотова – Дара преди дни смая всички с неочакваната и все още необяснима загуба на Инстаграм профила си. Всичките й снимки, видеа, всички постове изведнъж изчезнаха и никой не знае каква е причината.

Предполага се, че е хакерска атака, защото едва ли самата тя би си премахнала профила и то в този момент, когато е разпознаваема и все още популярна навсякъде...

Ден след случката с Инстаграм обаче, Дарето разтърси мрежата като се върна обратно с поредица от кадри, които ще ви съберат очите. Виждате сами в какъв вид и поза се показа тя на феновете си... които без никакво колебание я попитаха дали това са кадри от бъдещ порно филм?!

„Даре, колежка на Диана Габровска ли стана бе, мило?! Мноого яко ще е! Искаме филмът по-бързо", са част ок монетраите в мрежата, а тези са даже културни...

Да, вярно е, че снимките на Дарина са повече от дръзки, но най-вероятно са част от предстоящия й нов проект. Наскоро Дара обяви, че готви страхотно и зареждащо парче, което скоро ще представи на почитателите си, пише Crimesbg.com.