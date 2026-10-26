Дара хвърли в ступор всички фенове! Неочаквана мистерия

Дара хвърли в ступор всички свои фенове с неочакван и шокиращ ход.

Победителката на Евровизия 2026 изтри всички свои публикации в профила си в социалната мрежа Инстаграм.

Без абсолютно никакво предупреждение или обяснение, певицата единствено написа на страницата си: "Дали беше лоша идея да изтрия всичките си публикации?".

Феновете започнаха да спекулират, че този ход е в подготовка на нов грандиозен проект, който Дара ще обяви при следващата си публикация.

Предстои да разберем какво е намислила певицата.