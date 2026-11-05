Дара излезе с извънредна новина

Българската поп звезда DARA (Дара) ще бъде специален изпълнител на финала на първото издание на международния музикален конкурс "Евровизия Азия 2026“. Покана към българската певица е огромно признание за нейната кариера и я поставя в центъра на едно от най-гледаните събития за годината в целия свят.

Новината бе официално потвърдена в социалните мрежи от организаторите на събитието, информира Plovdiv24.bg. Големият финал на музикалната надпревара ще се проведе на 14 ноември в мащабната зала One Bangkok Forum в тайландската столица, като шоуто започва в 14:30 часа българско време (20:30 часа местно време).

Организаторите подготвят специално изпълнение за българската певица, а това ще бъде първата ѝ изява на живо след излизането на новата ѝ песен Bad Idea. Участието ѝ идва малко след гостуването ѝ на детското издание на конкурса в Малта, където тя изпълни съвместни дуети на сцената.

Музикалният формат "Евровизия Азия“ се организира по модела на традиционния европейски конкурс и представлява първото мащабно разширяване на марката в азиатския регион.

В дебютното издание на надпреварата сили ще мерят представители от 11 държави:

Бангладеш, Бутан и Виетнам

Камбоджа, Лаос и Малайзия

Монголия, Непал и Тайланд

Филипините и Южна Корея

Мащабното събитие се реализира в партньорство с тайландския телевизионен канал Channel 3 и компанията Voxovation. Финалният концерт ще бъде излъчван пряко от телевизионните оператори в участващите страни, както и в официалния канал на конкурса в платформата за видеосподеляне YouTube.