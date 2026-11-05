Пет приказни града в Европа, които туристите още не са превзели

Европа е пълна с великолепни градове, но най-прочутите забележителности все по-често посрещат туристите с дълги опашки, високи цени и претъпкани улици. За щастие Старият континент пази и други съкровища, които предлагат не по-малко история, красота и романтика. Туристическият експерт Винисиус Коста от специализираното издание „Травъл оф пат“ подбра пет забележителни европейски града, които все още остават встрани от основните туристически маршрути. Някои вече привличат все повече посетители, затова специалистът съветва любителите на пътешествията да ги открият, преди да станат прекалено популярни.

Касерес, Испания - другият Дубровник от „Игра на тронове“

Испанският град Касерес (на снимката горе) е една от най-приятните изненади за почитателите на средновековната архитектура. Разположен в областта Естремадура, той често е наричан континенталния двойник на хърватския Дубровник. И двата града са използвани за снимките на популярния сериал „Игра на тронове“, като са пресъздавали различни части от измислената столица Кралски чертог.

Но Касерес има с какво да впечатли и хората, които никога не са гледали сериала. Историческият му център е включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Сред тесните калдъръмени улички се издигат древноримски останки, мавритански отбранителни кули, готически църкви и ренесансови дворци.

Сърцето на града е площад „Пласа Майор“, над който се извисява 25-метровата кула Бухако. Под старинните аркади работят малки заведения, където туристите могат да опитат традиционни испански специалитети. Особено красив е площад „Сан Хорхе“, заобиколен от каменни сгради, а само на няколко минути пеша се намира катедралният храм „Санта Мария“.

Популярността на Касерес расте бързо. През първите осем месеца на 2026 г. туристическият поток се е увеличил с 12% спрямо същия период на предходната година.

Троа, Франция - приказният град на Котешкия переулок

Ако обичате Париж, но не и огромните тълпи около Айфеловата кула и Лувъра, Троа може да се окаже чудесна алтернатива. Градът се намира в Източна Франция, в историческата област Шампан, известна по цял свят със своите вина.

Тук са запазени едни от най-красивите средновековни къщи във Франция. Много от тях са изградени от дървени греди и боядисани в ярки цветове. Разходката между наклонените фасади, старинните прозорци и малките магазинчета създава усещането, че човек е попаднал в друга епоха.

Най-известната улица носи очарователното име „Котешки переулок“. Тя е толкова тясна, че горните етажи на срещуположните къщи почти се докосват. Вечер меката светлина от прозорците превръща мястото в декор, напомнящ магическия свят на Хари Потър.

Сред големите забележителности е готическата катедрала „Свети Петър и Свети Павел“, известна с великолепните си витражи. Още една любопитна особеност на Троа се вижда най-добре от въздуха - историческият център има формата на коркова тапа от бутилка шампанско.

Гьорлиц, Германия - градът, който войната пощади

Гьорлиц е сред най-интересните архитектурни съкровища на Германия. Разположен непосредствено до границата с Полша, градът е забележителен с това, че е оцелял почти невредим през Втората световна война.

Докато големи части от Берлин, Дрезден и други германски градове са били разрушени и по-късно възстановени, в Гьорлиц са запазени около 4000 исторически сгради. Сред тях има готически църкви, ренесансови дворци, барокови къщи и изящни фасади от началото на XX век.

Една от най-впечатляващите забележителности е църквата „Свети Петър и Павел“ от XV век. В нея се намира прочутият Слънчев орган - необикновен музикален инструмент, способен да имитира птичи песни и други природни звуци.

Любопитно преживяване е и разходката през стария мост над река Ниса. Само за няколко минути туристите могат да преминат пеша от Германия в Полша и да се озоват в град Згожелец. Двете селища някога са били един град, разделен от новата граница след Втората световна война.

Торун, Полша - родното място на Коперник и меденките

Полският Торун е прекрасна възможност за туристите, които търсят атмосферата на Краков, но предпочитат по-спокойно място. Разположен край река Висла, градът е прочут със своите готически сгради от червени тухли и отлично запазения си средновековен център, включен в списъка на ЮНЕСКО.

Около километър от старите крепостни стени все още опасва историческата част на града. Запазени са отбранителни кули, порти и калдъръмени улици, които отвеждат към просторния централен площад.

Там се издига внушителното кметство от XIV век. От часовниковата му кула се разкрива гледка към червените покриви, готическите църкви и останките от замъка на Тевтонския орден.

Торун е родното място на великия астроном Николай Коперник, променил представите на човечеството за Вселената. Посетителите могат да разгледат къщата, свързана с живота му, превърната в музей.

Градът има и друга, далеч по-вкусна слава. Торун е известен като европейската столица на меденките. Местните сладкиши се приготвят по традиционни рецепти от Средновековието, а в специален музей туристите могат сами да се научат да ги правят.

Лече, Италия - южната Флоренция, окъпана в злато

Последното предложение отвежда към Южна Италия, в областта Пулия. Там се намира Лече, наричан от италианците „Флоренцията на Юга“ заради забележителното си архитектурно наследство.

За разлика от прочутия тоскански град, известен с ренесансовите си дворци, Лече впечатлява с пищния си барок. Сградите са изградени от мек местен варовик, който под слънчевите лъчи придобива топъл меденозлатист оттенък.

Историческият център е изпълнен с малки площади, богато украсени църкви и семейни ресторантчета. Сред най-красивите места е площадът пред катедралата, където се издига 70-метрова камбанария. Базиликата „Санта Кроче“ пък впечатлява с изключително богата каменна украса и огромен кръгъл прозорец.

Още по-неочаквана гледка предлага площад „Сант'Оронцо“. В самото му сърце се намират останките на римски амфитеатър на близо две хилядолетия. Древната арена е разположена под нивото на съвременния площад, а посетителите могат да разглеждат останките й, докато пият кафе в околните заведения.

Местен специалитет е пастичото лечезе - сладкиш от маслено тесто с крем, който е особено популярен за закуска. През лятото на 2026 г. броят на туристическите нощувки в града е нараснал с 1,6%, макар посещенията да са намалели леко.