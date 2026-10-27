Селото, в което небето винаги плаче. Най-дъждовното място в Европа е на Балканите

Шампионът по валежи на европейския континент се намира съвсем близо до нас – в изключително дъждовната Черна гора! Църквице (Crkvice) е малко планинско селище, кацнало над магнетичния Которски залив, което държи абсолютния европейски рекорд за най-много валежи.

Колко точно „мокро“ е тук?

В Църквице годишно падат средно около 5 000 литра дъжд на квадратен метър (за сравнение, в София падат около 600-650 литра).

В определени години тук са измервани изумителните над 8 000 литра на кв.м! В най-дъждовните дни над селото сякаш някой изсипва с кофи цяло езеро от небето.

Защо точно тук?

Рецептата за този климатичен феномен е проста, но ефектна: топлите и влажни въздушни маси идват от Адриатическо море и се блъскат пряко в отвесните, над 1800-метрови скали на планината Орен. Вятърът изласква влагата нагоре, тя бързо се охлажда и се превръща в изсипващ се порой точно над Църквице.

Тайният военен град: Хляб за хиляди и първото кино в планината

Днес Църквице е тихо, полунапуснато място, но преди повече от век тук е вряло и кипяло. По време на Австро-Унгарската империя селото е било стратегическа военна крепост на границата.

Австрийците били изключително практични хора и решили да превърнат това изложено на стихиите място в модерен военен град. И тъй като войниците нямало какво да правят по време на непрестанните порои, те си изградили цяла инфраструктура.

В селото е действала една от най-големите пекарни в региона, която бълвала по 24 тона хляб дневно, за да изхранва над 10 000 войници и офицери.

В Църквице е имало собствен киносалон, театър, закрит боулинг (кегелбан), фотографско ателие и дори тенис корт. Въпреки че били заливани от хиляди тонове дъжд, австрийците страдали от липса на питейна вода. Причината? Карсът (варовиковата скала) поглъщал цялата вода като гъба. Затова построили гигантски подземни цистерни за дъждовна вода, които са запазени и до днес.

Съвети за авантюристи

Днес посетителите могат да се разходят сред руините на австро-унгарските фортове, пекарната и офицерските клубове. Атмосферата е изключително мистична, особено когато над руините се спусне гъста мъгла.

Ако решите да посетите Църквице, забравете за обикновения чадър – тук той просто ще се счупи от вятъра. Трябва ви висок клас непромокаемо облекло и водоустойчиви обувки!

Въпреки огромното количество дъжд, през лятото повърхността може да изглежда доста суха заради пропускливите скали, но растителността в района е изключително буйна и зелена.