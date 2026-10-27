Още един напусна "Игри на волята" след множество обрати

Капитанът на племето на Канарите Жани Горанова напусна „Игри на волята“ след поражение в битка срещу лидера на Ураганите Елица, която се превърна в най-богатия участник в голямата игра.

Съревнованието между двете Амазонки протече оспорвано и с множество обрати. По-високата издръжливост на волейболната съдийка Елица ѝ позволи да натрупа ценна преднина в средата на изпитанието, която я изведе до крайната победа. За успеха си Елица получи награда от 50 златни гроша, както и богатството на Жани от 50 златни гроша.

Утре от 20:00 ч. по NOVA приключенията в „Игри на волята“ продължават с първата номинационна битка за седмицата, след която един воин ще бъде изпратен на безмилостна битка за оцеляване.