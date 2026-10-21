Петя Дикова проговори за свалянето от ефира

С широка усмивка чаровната водеща на COOLt Петя Дикова приема новината за преместването на шоуто й от телевизията в интернет. Лайфстайл предаването започва нов етап от своето развитие, преминавайки в дигитален формат след 14 успешни сезона в ефира на Би Ти Ви.

За Дикова решението е напълно адекватно спрямо развитието на поколенията и новите технологии. Журналистката не крие, че именно младежите са нейна целева аудитория, а масовата част от тях се осведомяват именно в интернет пространството.

"Голям реалист съм и знам, че навиците на публиката се промениха доста, а ние трябва да се адаптираме към тях. Начинът, по който се промени търсенето на съдържание, ми даваше сигнал, че е време за следващата стъпка и ако не я бяхме направили сега, утре можеше да е твърде късно. Не бива да правиш едно и също нещо и да очакваш различни резултати", категорична е пред "България Днес" дъщерята на легендарния спортен журналист Сашо Диков.

Въпреки дългото царуване на COOLt в телевизията водещата признава, че няма да изпитва носталгия.

"Отстрани сигурно изглежда по-различно, но аз знам, колко моята работа - като видимост, се промени, откакто я изнесох в социалните мрежи. След 25 години в занаята кой какво ще си помисли или ще напише - не ми е интересно. За мен е важно да съм в дигиталното пространство, където съдържанието се консумира на момента, за да се опитам да си отгледам публика. Ако сега не се кача на този влак, утре предаването щеше да е като вчерашна новина", до болка честна е щерката на Аня Пенчева.

Но Дикова в никакъв случай не прекъсва връзка с родния ефир. Хубавицата продължава работата си към "Новини и актуални предавания" на Би Ти Ви. Петя няма да спре да се среща със зрителите и в ефира на "Тази сутрин" всеки петък, където ще представя най-интересните акценти и интервюта от новите дигитални епизоди на COOLt. Предаването вече ще бъде достъпно ексклузивно в стрийминг платформата "Войо", а избрани моменти, допълнително съдържание и кадри зад кулисите ще достигат до аудиторията и чрез ютюб и социалните мрежи.

"Форматът запазва характерния си стил и ексклузивните интервюта с международни звезди и любопитки, заради които понякога дразня, защото съм извън шаблона. В близките седмици ще срещнем публиката с кралицата на смеха Здрава Каменова, царицата на балканската музика Цеца, кралицата на "Найтуиш" Таря Турунен, Миле Китич, краля на тангото Херман Корнехо и много други. Вълнувам се!", споделя бъдещата визия на любимото светско шоу Петя Дикова.