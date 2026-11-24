Нови двама воини се сбогуваха с Арената на “Игри на волята” тази вечер. Капитанът на Канарите Жасмина не успя да запише победа в капитанската елиминация срещу един от най-близките си хора в надпреварата Пепи, а студентката Йоанна напусна след загуба в битка с другия обитател на Вишката - Красимир.

Първият индивидуален сблъсък противопостави лидерите на двата отбора, изпитвайки тяхната сила и издръжливост. Те бяха придружени от съюзниците - приключенката Симона и строителя Иван, които разчитаха на визуалната си памет, за да помогнат на съотборниците си. Няколко груби грешки на Жасмина позволиха на Пепи да навакса изоставането си и да победи. За награда той получи 150 златни гроша, знамето на Канарите, както и тайния амулет “Черния печат”.

Във втория двубой за вечерта за място на финалите се бориха обитателите на Вишката - Красимир и Йоанна. След достойна битка помежду им и множество обрати, крайния успех заслужи бизнесменът. За своя триумф той получи и вкусна награда.

Утре от 20:00 ч. по NOVA Ураганите и Канарите ще се впуснат в предпоследната си битка за неприкосновеност, а важният избор за капитан при обитателите на Изолатора ще предизвика ново разделение сред Зелените.