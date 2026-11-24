Тази събота (28 ноември) специален гост на „Животът по действителен случай“ от 16:00 ч. по bTV е един от най-екстравагантните и провокативни български артисти – Иво Димчев. Пред водещата Александра Сърчаджиева той ще разкаже за детството си, за неприемането, за изпитанията и за музиката, която му е помогнала да продължи напред.

Още като малък Иво обичал да устройва представления, но зад артистичните му прояви се криело дете, преживяло агресия както у дома, така и извън него. В студиото певецът ще си спомни и как е съобщил на родителите си, че няма да им доведе булка, и защо майка му приела новината по-трудно.

Един от най-мрачните периоди в живота му настъпил, когато разбрал, че живее с ХИВ. Лечението увреждало черния му дроб, а отчаянието го довело до мисли за самоубийство. Постепенно Иво намерил нов смисъл – в изкуството. Върнал се в България, заживял в къща, научил се да диша правилно и открил гласа си. Така започнал да създава музика, чрез която да говори и за най-болезнените си преживявания.