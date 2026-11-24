Актьорите Синем Юнсал и Озан Акбаба, познати на българските зрители от хитовия турски сериал „Далечен град“, преминаха за първи път по червения килим на Международните награди „Еми“. Двамата представиха Турция на 54-ата церемония в Ню Йорк, след като продукцията получи номинация в категорията „Най-добра теленовела“.

Звездите отпътуваха за САЩ директно от Мардин, където продължават снимките на сериала, излъчван с огромен успех и в България. В него Синем Юнсал влиза в ролята на Аля, а Озан Акбаба пресъздава образа на Джихан.

„За първи път присъствам на наградите „Еми“. Голяма чест е да бъда тук. Атмосферата е невероятна. Независимо от резултата, самото участие и фактът, че сме номинирани, ни носят огромно удовлетворение още от момента, в който научихме новината“, сподели Юнсал пред журналисти преди церемонията.

Екранният й партньор също не скри вълнението си. „Прекрасно е да бъдем тук и да усетим атмосферата на това място. Надявам се да се върнем с една хубава награда“, заяви Акбаба.

ТУРСКИ УСПЕХ НА СВЕТОВНАТА СЦЕНА

„Далечен град“ е продукция на AyNa и се състезаваше за отличието в категорията „Най-добра теленовела“ – за мелодраматични сериали с непрекъснат сюжет, създадени извън САЩ.

Освен изпълнителите на главните роли, на церемонията присъстваха продуцентът Лале Ерен, сценаристът Гюлизар Ирмак и режисьорът Ахмет Катъксъз.

Вечерта събра представители на телевизионната индустрия и популярни актьори от различни държави. Друг турски сериал – „Лейля: Живот, любов, справедливост“, продукция на Ay Yapım, спечели отличието в своята категория.