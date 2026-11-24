Дънките са сред най-носените дрехи в гардероба, но въпросът колко често трябва да се перат продължава да предизвиква спорове. Някои хора ги слагат в пералнята след всяко носене, докато други изчакват седмици или дори месеци. Специалисти по поддръжка на тъкани обаче посочват конкретен ориентир, който може да помогне любимите панталони да запазят цвета, формата и здравината си по-дълго. Препоръките са публикувани в американското издание "Марта Стюарт" и включват няколко важни правила за правилното пране на деним.

Златното правило е около 10 носения

Според експертите обикновените дънки не се нуждаят от пране след всяко обличане. При нормална употреба ориентирът е приблизително девет или десет носения, преди панталоните да бъдат поставени в пералнята.

"Повечето хора перат дънките си прекалено често. Всъщност е необходимо да ги перете едва след девет или десет носения, освен ако не са видимо замърсени", обяснява Патрик Ричардсън, основател на The Laundry Evangelist.

Причината е, че всяко пране подлага тъканта на механично въздействие. Триенето може постепенно да увреди влакната, а багрилото да избледнее по-бързо, особено при тъмносините и черните модели.

Проучване сред 6575 читатели на "Марта Стюарт" показва колко различни са навиците. Около 57% перат дънките си след няколко носения, 29% - само когато е необходимо, 13% - след всяко носене, а 2% твърдят, че изобщо не ги перат.

Посочените десет носения обаче не са задължително правило. Ако панталоните се замърсят, започнат да миришат неприятно или са носени при интензивно физическо натоварване, трябва да бъдат изпрани по-рано.

Кога не бива да отлагаме пералнята

Честотата на пране зависи не само от броя носения, но и от условията, при които се използват дънките. При работа на открито, физически труд или продължително пребиваване в гореща и влажна среда тъканта поема повече пот и замърсявания.

"Ако използвате дънките за тежка физическа работа или често ги носите в топло и влажно време, вероятно ще трябва да ги перете по-често", обяснява Морган Лалонд, специалист по грижа за прането в Whirlpool.

Ясен знак са появата на петна, неприятна миризма и усещането, че платът е загубил свежестта си. При някои модели разтягането около коленете и отпускането на тъканта също подсказват, че е време за освежаване.

Няма нужда да чакате определен брой дни, ако дънките очевидно са мръсни. От друга страна, при кратко носене в чиста среда не е необходимо автоматично да ги поставяте в пералнята.

Ако има само малко локално петно, то може да бъде почистено с подходящ препарат, без да се пере цялата дреха. Така се намалява излишното триене и се запазва първоначалният цвят.

Специалните дънки могат да чакат месеци

По-различни правила важат за така наречения суров деним, известен като raw denim. Това е плат, който не е преминал през обичайните фабрични процеси на предварително изпиране и изкуствено състаряване.

При тези модели тъканта първоначално е по-твърда и постепенно приема формата на тялото. С времето се появяват характерни гънки и естествени следи от носене, които много любители на денима ценят.

"Обикновено изчаквам четири до шест месеца преди първото пране, а след това пера дънките през няколко месеца", разказва Тони Патела, съосновател на производителя Tellason.

Според него подобен подход позволява на необработения деним постепенно да придобие индивидуален вид. Тази препоръка обаче е свързана със специфичните качества на плата и не означава, че замърсените панталони трябва да останат непрани.

При видими петна, неприятна миризма или сериозно замърсяване почистването не бива да се отлага.

Важно е да се спазват и указанията на производителя, тъй като различните модели могат да имат различна обработка, състав и устойчивост на цветовете.

Защо не трябва да слагаме дънките във фризера

Сред популярните домашни съвети съществува и необичаен метод за освежаване на дънки - поставянето им във фризера. Според привържениците му ниската температура унищожава бактериите и премахва неприятните миризми, без да е необходимо пране.

Експертите обаче предупреждават, че тази практика не е надеждна. Температурите в обикновения домашен фризер не са достатъчни, за да унищожат всички микроорганизми, които могат да се натрупват върху дрехите.

"Домашните фризери не са достатъчно студени, за да може това да проработи", обяснява Патрик Ричардсън.

Освен това съхраняването на замърсени дрехи в близост до храни и напитки не е добра хигиенна практика.

За да запазите любимите си дънки по-дълго, специалистите препоръчват да закопчавате копчетата и циповете преди пране и да обръщате панталоните наопаки. Така външната страна на плата е по-добре защитена от триене.

Използвайте ниска температура на водата и подходящ препарат, като винаги проверявате етикета. Преди сушене изтръскайте внимателно дънките и изгладете гънките с ръце.

Когато е възможно, оставяйте ги да изсъхнат естествено, тъй като високата температура в сушилнята може да предизвика свиване и допълнително износване на тъканта.