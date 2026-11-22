Промяната на банята вече не означава непременно разбиване на старите плочки, купуване на нова облицовка и седмици ремонтни дейности. През 2026 г. все по-голям интерес предизвикват влагоустойчивите тапети и декоративните винилови покрития, с които стените могат да получат напълно различен облик. Те предлагат сравнително бърз и достъпен начин за освежаване на помещението, без да се налага цялостна реконструкция. Това съобщава испанското специализирано издание "Хатака хоум", което представя възможностите на новите декоративни материали и важните условия за тяхното използване.

Новата тенденция позволява обновяване без къртене

Облицоването на стените с плочки чак до тавана дълго време се смяташе за най-практичното решение при обзавеждането на банята. Керамиката издържа на влага, почиства се сравнително лесно и осигурява надеждна защита на стените. С времето обаче дори качествените плочки могат да загубят привлекателния си вид, а смяната им обикновено изисква сериозни разходи.

Именно затова все повече внимание получават декоративните покрития, които могат да се поставят върху съществуващата облицовка или върху предварително подготвени стени. Сред тях са специалните тапети с PVC покритие, вариантите от стъкловлакна и самозалепващите винилови фолиа.

За разлика от обикновените хартиени тапети тези материали са предназначени за помещения с повишена влажност. Защитният им слой ограничава проникването на конденз и водни пръски, а повърхността може да се почиства с влажна кърпа и мек почистващ препарат.

Някои модели имат и допълнителна обработка срещу образуване на плесен. Това обаче не означава, че могат да се използват без ограничения навсякъде в банята.

Особено важно е да се прави разлика между влагоустойчивост и пълна водонепропускливост. Подобни тапети са подходящи за стени, изложени на пара и случайни пръски, но обикновено не са предназначени за вътрешността на душкабината или за места с постоянно обливане с вода.

Мрамор, дърво и бетон без скъпа облицовка

Едно от най-големите предимства на новите покрития е разнообразието от цветове, шарки и текстури. Производителите предлагат варианти, които наподобяват естествен мрамор, дърво, полиран бетон и различни геометрични орнаменти.

Така дори баня със стандартни бели плочки може да придобие по-съвременен вид, без да се подменят санитарията и цялото обзавеждане.

Специалистите препоръчват промяната да започне от една стена, вместо непременно да се обновява цялото помещение. Например декоративно покритие зад мивката или върху стената срещу нея може да създаде силен визуален ефект.

Другото удобство е, че промяната не е задължително постоянна. При подходяща основа някои винилови фолиа могат да се отстраняват сравнително лесно, когато собственикът реши да обнови интериора отново.

Има обаче важно условие - старите плочки трябва да бъдат здраво закрепени, а стената да няма проблеми с течове или задържана влага. Новото декоративно покритие не отстранява такива дефекти, а може дори да ги прикрие временно и да затрудни откриването им.

Как да поставим покритието върху старите плочки

Преди полагането на тапет или винилово фолио повърхността трябва да бъде добре почистена. Остатъците от сапун, мазнини, прах и варовик могат да попречат на залепването и да съкратят живота на новото покритие.

Особено внимание изискват фугите. Ако са дълбоки или силно изразени, те могат да проличат през тънкия материал. Затова е необходимо основата да бъде изравнена с подходяща шпакловъчна смес и да се остави да изсъхне напълно.

Гланцираните плочки също могат да създадат проблем, тъй като гладката им повърхност затруднява сцеплението. В зависимост от системата може да се наложи леко матиране или нанасяне на специален грунд.

След подготовката трябва да се използва лепило или самозалепващо покритие, изрично предназначено за съответната основа и влажните условия в помещението. Важно е също краищата и съединенията да бъдат добре защитени от проникване на вода.

При спазване на тези условия декоративните покрития могат да бъдат практичен вариант за освежаване на банята без мащабен ремонт.

Керамичните плочки обаче не изчезват от интериорния дизайн. Те продължават да бъдат предпочитано решение за подове и непосредствено мокри зони, докато тапетите и виниловите покрития разширяват възможностите за декорация на останалите стени.