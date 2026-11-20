Повечето съвременни фурни имат специален режим с вентилатор, но много домакинства го използват неправилно или изобщо не знаят кога да го включват. Оказва се, че изборът между класическо печене и конвекция може напълно да промени резултата от любимата рецепта. Едни ястия стават по-хрупкави, сочни и равномерно изпечени, докато други могат да изсъхнат или да не бухнат достатъчно. Професионални готвачи разкриват кои храни обичат циркулиращия горещ въздух и кога е по-разумно да оставим вентилатора изключен.

Пилето, картофите и зеленчуците обичат вентилатора

Основната разлика между двата режима е начинът, по който топлината достига до храната. При класическото печене тя се разпространява от нагревателите във фурната, докато при конвекцията вентилаторът непрекъснато движи горещия въздух около продуктите. Това подпомага равномерното им изпичане и често съкращава времето за приготвяне.

Хана Прегонт, творчески директор на американската компания за домакински уреди AJ Madison, обяснява пред списание "Марта Стюарт", че конвекцията е особено подходяща за ястия, при които се търси златиста коричка.

"Вентилацията е чудесна, когато искате храната да се зачерви, да стане хрупкава или да се изпече равномерно в няколко тави. Особено обичам да използвам тази функция за печени зеленчуци, пиле, картофи, бисквити и тестени изделия, защото допълнителната циркулация на въздуха може значително да подобри текстурата им", казва специалистката.

Шеф-готвачът Алекс Резник, собственик на ресторантите Hayworth и SMKD BBQ, също предпочита конвекцията при печене на картофи, зеленчуци и пиле. По думите му именно циркулиращият горещ въздух помага да се получат апетитните хрупкави краища, които всички обичат.

За най-добър резултат той препоръчва използването на плитки тави и оставянето на достатъчно разстояние между продуктите. Когато парчетата са натрупани едно върху друго, горещият въздух не може да циркулира свободно и храната се задушава вместо да се запече.

Важното правило за температурата, което мнозина пропускат

При включен вентилатор не е добре автоматично да използваме същата температура, която е посочена в рецепта за класическо печене. Причината е, че конвекцията предава топлината по-интензивно и храната може да се сготви по-бързо.

Общата препоръка на специалистите е температурата да се намали с около 10-20 градуса. Например, ако рецептата изисква 180 градуса при обикновено печене, с конвекция може да започнете от около 165 градуса, като се съобразите с особеностите на своята фурна.

Кулинарният специалист Мину Махдавиян съветва да проверяваме готовността на ястието приблизително пет минути по-рано от посоченото време. Така ще избегнем прегарянето и прекомерното изсушаване.

Друг важен съвет е да не отваряме непрекъснато вратата на фурната. При всяко отваряне част от топлината излиза навън, а температурата спада. Това може да наруши равномерното изпичане, особено при по-чувствителни рецепти.

За кои сладкиши вентилаторът е лош избор

Има обаче храни, при които класическото печене дава по-добър резултат. Сред тях са нежните пандишпанови блатове, суфлетата, печените кремове, някои кексове и определени видове хляб.

Тези изделия се нуждаят от постепенно и равномерно нагряване, за да запазят влагата си и да бухнат правилно. Силната циркулация на въздуха може да изсуши повърхността им прекалено рано, да образува твърда коричка или да наруши структурата на тестото.

"Класическото печене обикновено е по-подходящо за деликатни храни, които се нуждаят от по-мека и стабилна среда. Сладкишите, печените кремове, суфлетата и някои видове хляб могат да се получат по-добре без вентилатор", обяснява Хана Прегонт.

Алекс Резник също предпочита класическия режим за нежните десерти, защото иска те да се изпичат постепенно, без повърхността им да изсъхва или да се зачервява прекалено бързо. За хрупкавите бисквити обаче изборът му отново е конвекцията.

При рецепти, които изрично посочват режим на печене, специалистите препоръчват да се следват указанията. А когато фурната предлага и двата варианта, правилният избор зависи най-вече от желания резултат - хрупкава коричка или нежна, пухкава вътрешност.