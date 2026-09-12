Експерт обясни защо никога вече няма да монтира телевизор на стената
Изглежда спретнат и спестява място, но на практика това решение може да създаде много проблеми
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Изглежда спретнат и спестява място, но на практика това решение може да създаде много проблеми
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София. Одиторите в КТБ са установили, че има активи за 2 милиарда лева, които могат да отидат в „Креди Агрикол" и да се използват за разплащане на нег...
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