Загорялото стъкло на фурната се чисти лесно с този стар домашен трик
Гъста паста атакува мазните налепи, а упоритите петна се махат без остъргване и драскотини
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Гъста паста атакува мазните налепи, а упоритите петна се махат без остъргване и драскотини
Може да се отървете от упорити мазнини и въглеродни отлагания
За почистването са нужни сода за пране, кислородна белина, препарат за миене на съдове, четка или гъба
Можете да правите бисквитки или ризото, да препичате хляба и да печете ядки
Дори ако ястието е престояло в хладилника, повторното му затопляне ще помогне за равномерното му загряване
Прекрасна и здравословна вечеря за цялото семейство
Това просто ястие доказва, че не е нужно да се стараете много, за да получите вкусен резултат
За всеки повод подготовката започва рано сутрин, за да стигне времето за всички задължения
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Бързо, лесно и без кухнята да мирише на пържено
Питките се пекат във фурната
Всички облизват пръстите си – дори феновете на мръвки
Враца. Мощен взрив потроши фурната в центъра на врачанското село Алтимир. Пекарната, която е на метри от кметството, гръмнала в неделя призори. По тов...