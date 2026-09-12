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Взрив отнесе селска фурна

Взрив отнесе селска фурна

Враца. Мощен взрив потроши фурната в центъра на врачанското село Алтимир. Пекарната, която е на метри от кметството, гръмнала в неделя призори. По тов...

04 август | 13:44
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