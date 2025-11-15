15 полезни трика за микровълновата фурна

Най-често използваме микровълновата, за да претопляме бързо храна, да размразяваме продукти от фризера или в краен случай да приготвим бързо печен картоф. Има обаче много полезни трикове за фурната, които могат да ви улеснят значително живота ви. След консултация с онлайн издания, посветени на темата, Стандарт изброява 15 такива трика. От белене на чесън до приготвяне на десерти - много от тях ще ви изненадат.

1. Бързо белене на чесън

Просто отделете скилидките и ги поставете в чиния, подходяща за микровълнова фурна, след което загрейте в микровълновата на висока мощност за около 20 секунди. След като чесънът се охлади достатъчно, обелете тънката му кора с пръсти.

2. Изстискайте повече сок от цитрусови плодове

Загрейте цял портокал или лимон в микровълнова фурна за 20-30 секунди. Завъртете го по кухненския плот, като го натискате леко с длан. След това разрежете плода наполовина и изстискайте сока на ръка или със сокоизстисквачка.

3. Задушени зеленчуци

Нарежете зеленчуците на филийки или кубчета. Поставете ги в голяма купа и добавете достатъчно вода, за да покрие дъното. Покрийте с пластмасово фолио, оставяйки малка празнина за излизане на парата, и гответе в микровълновата на висока мощност. Точното време за готвене ще варира в зависимост от вида на зеленчука, но започнете с две минути и увеличете времето, ако е необходимо.

4. Готвене на бекон

Постелете голяма чиния с кухненска хартия. Поставете лентите бекон вътре на един слой, след което ги покрийте с още листове. Загрейте чинията в микровълнова фурна и гответе бекона на висока мощност за три минути. Друг ефективен трик е да поставите бекона върху обърната купа, преди да го затоплите в микровълнова фурна. Поставянето на купата върху друга чиния ще позволи на мазнината да се стича по стените и да се събира в чинията отдолу, помагайки на бекона да постигне така необходимата хрупкавост.

5. Приготвяне на черупкови плодове

Този метод включва поставянето на ядките в чиния, подходяща за микровълнова фурна, и поръсването им с малко количество неутрално масло, като например растително или рапично. Гответе ги в микровълнова фурна на висока мощност на интервали от една минута, като разбърквате след всяко препичане, докато ядките станат ароматни и златисти.

6. Сушене на билки

Поставете билките в чиния, покрита с кухненска хартия, покрийте с втори слой листа и ги загрейте в микровълновата на висока мощност за една минута. Ако не са изсъхнали напълно, продължете да ги затопляте в микровълновата на интервали от 20 секунди, докато се разпадат, когато се смачкат между пръстите ви.

7. Бърз десерт за една порция

В купа смесете малко количество разтопено масло, захар и мляко. След това пресейте брашното, добавете щипка сода бикарбонат и сол и разбъркайте, докато се образува тесто. Добавете шоколадови парченца или други гарнировки по ваш избор. Поставете бисквитките върху чиния, покрита с хартия за печене, и ги загрейте в микровълновата фурна на висока степен за една минута.

8. Съживете стар хляб

Това може да се направи, като увиете хляба или филийката във влажна кухненска хартия и я затоплите в микровълнова фурна на висока мощност за 10 до 30 секунди, в зависимост от размера на хляба.

9. Приготвяне на картофен чипс

Нарежете картофите на тънки кръгчета. Изплакнете резените със студена вода, за да отстраните излишното нишесте, след което ги подсушете с кухненска хартия. Постелете чиния, подходяща за микровълнова фурна, с хартия за печене, намажете я с малко олио и подредете картофите на един слой. Намажете всяко резенче с олио и гответе в микровълновата за около седем до осем минути, като обръщате картофите по средата на печенето. След като картофите леко покафенеят и стегнат, поръсете ги с любимите си подправки.

10. Втасване на тесто

Започнете като налеете вода в купа, подходяща за микровълнова фурна, и я загреете на висока мощност за две минути. След това покрийте купата с ленена кърпа и я сложете в микровълновата заедно с чаша вода. Затворете вратата. Тестото трябва да удвои обема си за около половин час.

11. Пригответе Арборио с лимон

Първо нарежете лука и ситно накълцайте чесъна, след което добавете подправките в купа, подходяща за микровълнова фурна, заедно с малко масло. Гответе тези съставки в микровълнова фурна на висока мощност за три минути, след което отделно загрейте друга купа с пилешки или зеленчуков бульон - той трябва да се готви около две минути на висока мощност. Изсипете горещия бульон в сместа с лук, добавете малко ориз Арборио и разбъркайте добре. След това покрийте купата с чиния или пластмасово фолио и гответе на висока мощност за около 15 минути.

12. Яйца на очи

Вземете чаша с подходящ размер и я напълнете до една четвърт от обема й. Загрейте на висока температура, докато започне да се запарва, но не и да ври. Това ще отнеме около 45 секунди. След това счупете прясно охладено яйце във водата и внимателно забодете клечка за зъби в жълтъка, за да предотвратите напукване по време на готвене. Покрийте чашата с чинийка или найлоново фолио и загрейте за още 35 секунди.

13. Мляко на пяна

Изсипете млякото в буркан, затворете плътно с капак и разклатете енергично. Продължете докато млякото удвои обема си, което би трябвало да отнеме около минута.

Сега развийте капака и загрейте млякото в микровълнова фурна на висока мощност за 30 секунди. Това ще стабилизира пяната, като я отдели от течността отдолу и ще предотврати незабавното й утаяване.

14. Декристализация на меда

Включете микровълновата на 50% мощност и загрейте буркана без капак за 30 секунди. Медът трябва да се върне в течно състояние.

15. Белене и нарязване на тиква

Преди да затоплите тиквата в микровълнова фурна използвайте вилица, за да направите дупки по цялата кора. Това ще позволи на парата да излиза по време на готвене, предотвратявайки нежелани експлозии. Отрежете двата края на тиквата, поставете я върху чиния, подходяща за микровълнова фурна, и я загрейте в микровълновата на висока мощност за около три до четири минути, в зависимост от размера на тиквата. Кожата вече трябва да се отлепва лесно и ножът би трябвало лесно да реже през месестата част.

