Как да почистите дори и най-замърсената фурна без скъпа химия

Силно замърсената фурна може да бъде почистена и без скъпи препарати и агресивни химикали. Белият оцет и содата бикарбонат помагат срещу мазнини, засъхнали остатъци от храна и тъмни загорели наслагвания. Двата домашни метода действат най-добре последователно - първо замърсяването се омекотява с пара, а след това упоритите петна се обработват със содена паста, пише The Spruce.

Преди почистването фурната трябва да бъде изключена, а нагревателните елементи и електрическите отвори да не се мокрят. Добре е да се проверят и указанията на производителя, тъй като някои покрития и самопочистващи се модели изискват специална поддръжка.

Оцетът размеква мазнината

Белият дестилиран оцет е подходящ главно за по-пресни мазни петна и по-леки загорели отлагания. Един от най-популярните методи е почистването с пара, която омекотява замърсяването и улеснява последващото избърсване.

В дълбок термоустойчив съд се наливат вода и една чаша бял оцет. Съдът се поставя върху решетката, а фурната се загрява, за да се образува пара. След това уредът се изключва и се оставя да се охлади при затворена врата.

Не бива да се започва почистване, докато вътрешността е гореща. Когато фурната изстине достатъчно, стените, дъното и вратата се избърсват с гъба или микрофибърна кърпа, навлажнена с разтвор от равни части топла вода и оцет.

При по-силно замърсяване гъбата трябва да се изплаква често, а почистващият разтвор да се подменя, когато стане мътен и мазен.

Как се почистват решетките

Решетките се изваждат и се поставят в голям съд, вана или здрава торба. Напръскват се с неразреден оцет и се поръсват със сода бикарбонат.

След като първоначалното разпенване приключи, се заливат с гореща вода, така че замърсените части да останат покрити. Решетките могат да престоят около час, а при дебели наслагвания - и цяла нощ.

Накрая се изтъркват с подходяща гъба или четка, изплакват се обилно и се подсушават, преди да бъдат върнати във фурната.

Содата атакува старите налепи

Когато мазнината е престояла дълго и по стените се е образувал твърд тъмен слой, содата бикарбонат е по-силното домашно решение. Най-добре е първо замърсяването да бъде омекотено с пара, а след това да се нанесе почистващата паста.

Смесват се една чаша сода бикарбонат и около две супени лъжици вода. Трябва да се получи гъста смес, която се разнася лесно, без да се стича.

Пастата се нанася върху замърсените вътрешни стени и дъното, като се избягват нагревателите, вентилаторът, отворите и чувствителните уплътнения. Вратата се затваря и сместа се оставя да действа поне един час, а при силно замърсяване - през цялата нощ.

След това содата и размекнатите налепи се отстраняват с влажна гъба или кърпа. Повърхностите могат да бъдат избърсани повторно със смес от вода и оцет, за да се премахнат белите остатъци.

Необходимо е вътрешността да се изплакне няколко пъти с чиста влажна кърпа. Фурната не трябва да се включва, преди всички следи от почистващите смеси да бъдат отстранени и повърхностите да изсъхнат.

Препаратът за съдове подсилва пастата

При много мазна фурна към содената паста може да се добави малко количество течност за миене на съдове. Тя помага за по-бързото разграждане на мазните слоеве.

Не е необходимо да се използва голямо количество, защото пяната се изплаква трудно. След почистването всички повърхности трябва да бъдат минати няколко пъти с чиста влажна кърпа.

Лимонът освежава и почиства

Лимонът е подходящ за по-леки петна и неприятни миризми. Плодът се разрязва наполовина, а срязаната страна се потапя в сода или малко сол.

С нея се натриват замърсените участъци, след което повърхността се избърсва с влажна гъба. При стъкло и чувствителни покрития не бива да се търка силно, защото по-едрите частици могат да оставят драскотини.

Лимонената киселина също може да помогне. Една супена лъжица се разтваря в чаша гореща вода, а разтворът се нанася върху мазните места. След около 30 минути повърхностите се избърсват старателно.

Таблетката почиства стъклото

Обикновена твърда таблетка за съдомиялна машина може да се използва за вътрешното стъкло на вратата. Тя се навлажнява леко с топла вода и внимателно се прокарва върху мазните следи.

Методът не е подходящ за капсули с течност и не бива да се прилага върху надраскващи се или специално покрити повърхности без предварителна проверка. Остатъците от препарата трябва да се премахнат напълно с влажна кърпа, а накрая стъклото да се подсуши.

Редовното почистване спестява усилия

Най-лесният начин да се избегне тежкото търкане е фурната да се почиства, преди мазнината да се превърне в твърд въглероден слой. Пресните пръски се отстраняват значително по-лесно, след като уредът се охлади.

Разливите могат да се избърсват след всяко по-сериозно готвене, а по-основно почистване да се прави периодично. Така домашните средства действат по-бързо, а необходимостта от силни препарати значително намалява.