Трябва ли да загряваме фурната преди печене? Ще се изненадате

Понякога в живота се оказваме едновременно уморени и гладни. Това може да ни накара да се чудим кое е по-бързо - да поръчаме от магазина или да загреем фурната и да изпечем готово ястие, било то пица, хапки или нещо друго.

Но след това влизате в кухнята и ви посреща студена фурна. И тук идва основният въпрос:

Струва ли си да чакате да се загрее предварително?

Краткият отговор е да, фурната трябва да се загрее предварително за най-добри резултати, пише Simply Recipes.

Трябва ли да загрея фурната преди печене на пица (замразена или прясна)?

Що се отнася до замразената пица, инструкциите на кутията са предназначени да работят с всяка фурна. Това означава, че дори вашата фурна да се загрява бързо, а моята да е бавна, пак ще започнем на същата температура и ще получим подобни резултати.

Технически, можете да започнете да печете пица в студена фурна, но първо ще трябва да я размразите, а кората и сиренето ще се нуждаят от няколко допълнителни минути, за да станат златистокафяви и пухкави. Ако нямате бутон „пица без предварително загряване“, най-добре е да загреете фурната си предварително.

Но за прясна пица, повторното затопляне е от съществено значение – само гореща фурна може да имитира професионална фурна за пица.

Как да печем пилешки хапки във фурната?

Разбира се, можете да сложите замразени хапки в студена фурна, но тогава хрупкавата панировка рискува да се превърне в недобра, мокра коричка. За да избегнете мокра коричка и студени „динозаври“ вътре, загрейте фурната си до посочената температура.

Въпреки че хапките изглеждат златисти веднага щом ги извадите от опаковката, предпочитам напълно да елиминирам риска от хранителни бактерии и стриктно да следвам инструкциите. Загрейте ги и ги изпечете до вътрешна температура от 74°C и сте готови с пилешка вечеря.

На каква температура трябва да се готвят гювечи и печени ястия?

Гювечите, печените ястия и зеленчуците не винаги изискват предварително загряване, тъй като се готвят по-дълго от пицата например. Но времето, което уж спестявате, като пускате замразени макарони със сирене в студена фурна, все пак ще бъде изразходвано за допълнително загряване.

Ако имате замразена касерола, размразете я предварително в хладилника и загрейте фурната. Дори ако ястието е престояло в хладилника, повторното му затопляне ще помогне за равномерното му загряване.

Да, можете да пропуснете предварителното загряване на фурната за вече приготвена замразена храна, ако наистина сте отчаяни. Но дори тези двадесет минути да ви се струват най-дългите в живота ви, предварително загрятата фурна гарантира още по-добър вкус.

