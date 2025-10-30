9 неща, които никога не бива да хвърляте в кухненската мивка

Когато кухненската мивка се запуши, в 99% от случаите вината е наша. Бавното оттичане може бързо да се превърне в сериозна авария, а

причината често е предмет от бита, който сме били твърде мързеливи да изхвърлим правилно.

Много обикновени домакински продукти изглеждат безобидни, ако се пускат рядко или с течаща вода, но повечето от тези отпадъци се натрупват или изсъхват с течение на времето, образувайки гъст блокиращ слой – причинявайки неприятни запушвания или скъпи водопроводни ремонти, пише CNET .

Да знаете какво да не изхвърляте в мивката може да ви спести огромни суми от аварийни водопроводни услуги. А също ще избегнете главоболието от напълно запушена кухненска мивка.

Зеленчукови обелки

Обелките от моркови, картофи и други зеленчуци лесно попадат в канала, но това е най-лошото място за тях. Тези органични вещества причиняват запушвания по-бързо, отколкото можете да кажете „компостна купчина“.

Масло и други мазнини

Това са сред най-честите причини за запушвания. Големи количества олио от тиганите или остатъци от мазнина от бекон могат евентуално да образуват гъста, неприятно миришеща блокада в тръбите. Маслото трябва да се охлади напълно и да се излее в херметически затворен съд, а не в мивката.

Храни на маслена основа

Салатните дресинги, майонезата, маринатите и гъстите дресинги също са вредни за тръбите. Капка майонеза не е проблем, но бутилка балсамова редукция с изтекъл срок на годност е проблем. Тези продукти не могат да се компостират и трябва да се изхвърлят в кошчето.

Утайка от кафе

Утайка от кафе, изхвърлена в мивката, постепенно ще се натрупа в тръбите и ще причини запушвания. Най-добре е да я изхвърлите или компостирате, вместо да я изхвърляте в тоалетната.

Брашно

Смесването на брашно с вода създава лепкаво тесто, което лесно може да запуши тръбите. Най-добре е да изхвърлите останалото брашно след печене.

Почва и мръсотия

Пресаждането на стайни растения в кухнята е лоша идея. Почвата и мръсотията лесно запушват тръбите. Ако избягването дори на малка частица е неизбежно, най-добре е да не го правите в кухнята.

Ориз и тестени изделия

Дори и да имате устройство за смилане на боклук, зърнените храни и тестените изделия могат да попаднат в тръбите и да се надуят, причинявайки запушвания. Най-добре е да изхвърляте остатъците директно в кошчето, а не в канала.

Хартиени изделия

Всякакви хартиени изделия, дори най-тънките и биоразградими, не трябва да се изхвърлят в мивката. Някои могат да се компостират, но е най-добре първо да проверите дали вашата компостна купчина е разрешена; в противен случай ги изхвърлете в кошчето.

Боя

Въпреки че боята е течност, не бива да я изхвърляте в мивката - тя залепва по стените на тръбите и може да причини сериозен инцидент. За да изхвърлите стара боя, можете да я смесите с пясък и да я изхвърлите в кошчето. За бои на маслена основа потърсете специални центрове за рециклиране.

Как да почистите тръби с помощта на традиционни методи?

Ако каналът ви е запушен, можете да опитате комбинация от оцет, сода бикарбонат и вряла вода. Много потребители препоръчват този метод като бърза и безопасна алтернатива на химикалите. Химикалите също могат да бъдат ефективни, но водопроводчиците предупреждават, че с тях трябва да се борави внимателно. За да предотвратите запушвания, използвайте евтина цедка за канализация – това ще ви спести неприятностите.

Най-важното е да знаете какви храни и домакински материали не трябва да попадат в кухненската ви мивка, за да избегнете водопроводни проблеми.

