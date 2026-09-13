Пет кухненски облицовки излизат от мода. Ето какво ги заменя
Дизайнерите посочват кои плочки, шарки и решения губят позиции и с какво да бъдат сменени
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Дизайнерите посочват кои плочки, шарки и решения губят позиции и с какво да бъдат сменени
Топла вода, препарат за съдове, сол и лимонов сок могат да помогнат срещу натрупаните лепкави петна
Специалните бои издържат на влага, мазнини и миене, а стената над плота може да бъде преобразена само за ден
Ето как да направим правилния избор
Плочките са екран на здравословното ни състояние
Дигитализираната колекция съдържа медицински рецепти, дворцови ритуали, писма и документи от първите градски цивилизации
Те са ценени заради комфорта при ходене и лесния монтаж
Пластмасови панели, стъклени гръбчета и специални бои променят начина, по който изглежда зоната за готвене
С помощта на нови методи учените разчетоха инструкции за тълкуване на лунни затъмнения
Правилното комбиниране играе важна роля за цялостната визия
Тримата арестувани не знаели какви са те
Четири глинени плочки, намерени в Ирак преди повече от 100 години, са дешифрирани
Плочите вероятно са написани по време на Вавилонската империя
Васил Терзиев с изказване
Снимки запалиха мрежата
Полицията разкри наглите крадци на плочи от ремонтираните тротоари във Варна. В тази акция участваха и гражданите на морската столица, които взривиха...
Три видеоклипа за нагли кражби посред бял ден взривиха ФБ Заместник-кметът на Варна Христо Иванов, който отговаря за строителството и инфраструктурат...
Жаркото слънце в Акапулко зарадва хиляди жени по света. Чудите се защо?! Видео, разпространено от организаторите на тенис турнира в Акапулко, разтуптя...
Тези мачовци се изживяват като спортисти или порноотличници
Деян Бодирога сензационно на "Армията" Плочките за една от съблекалните на школата са били откраднати, оплакаха се от сдружение "ЦСКА Завинаги". Те б...