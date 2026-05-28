Разчетоха зловещо послание от мистериозни вавилонски плочки

Глинени плочки от древен Вавилон, пазени повече от век в Британския музей, са разчетени с помощта на изкуствен интелект и разкриват предсказания, свързани с лунни затъмнения, съобщава KomputerSwiat. Четирите плочки произхождат от град Сипар на територията на днешен Ирак и се датират приблизително към 1200 г. пр.н.е.

Дълго време учените не са успявали да разчетат напълно клинописните надписи, но новите методи за анализ са помогнали да се възстанови съдържанието им. Текстовете показват как вавилонците са свързвали затъмненията с политически кризи, смърт на владетели, епидемии и природни бедствия.

Затъмненията като предупреждение

За вавилонците лунните затъмнения не са били само астрономическо явление. Те са ги възприемали като знаци, които могат да предскажат съдбата на владетеля, държавата или цели области. Затова подобни плочки са служели като своеобразни указания за тълкуване на небесните явления.

В един от текстовете се казва: „Затъмнение по време на сутрешната стража е краят на династията.“ Друг запис гласи: „Ако затъмнението внезапно покрие напълно центъра му и внезапно стане напълно ясно: царят ще умре, а Елам ще бъде разрушен.“

Предсказания за чума и потоп

Сред разчетените надписи има и предупреждения за болести и наводнения. Един от текстовете посочва: „Затъмнение вечерта означава чума. Ако затъмнението е в лоша посока, нищо няма да се спаси; потоп ще дойде навсякъде.“

Тези формули показват колко силно наблюдението на небето е било свързано с управлението и със страха от бедствия. Вавилонските жреци и астролози са търсели закономерности в небесните явления, а после са ги превръщали в предупреждения за властта и обществото.

Глината запазва гласа на древността

Причината подобни текстове да достигнат до наши дни е материалът, върху който са били записани. Глинените плочки се съхраняват много по-добре от папирус или пергамент, макар че разчитането им често остава трудно заради повреди, редки знаци и сложни клинописни формули.

Съвременните изследователи смятат, че подобни предсказания не са били само израз на вяра. Те често са можели да служат и като инструмент за влияние, защото правилното тълкуване на едно природно явление е давало тежест на решенията на владетели, жреци и съветници.

