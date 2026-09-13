Разчетоха зловещо послание от мистериозни вавилонски плочки
С помощта на нови методи учените разчетоха инструкции за тълкуване на лунни затъмнения
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С помощта на нови методи учените разчетоха инструкции за тълкуване на лунни затъмнения
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